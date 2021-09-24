Оформите карты для корпоративных клиентов в Алмазэргиэнбанке

Среди клиентов в АЭБ значительную долю занимают юридические лица, представляющие в том числе малый и средний бизнес. Республиканский банк предлагает карты для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Корпоративная карта с привязкой к расчетному счету ИП или компании дает возможность пополнять счет как через кассу ближайшего отделения банка при сдаче суммы с копейками, так и через банкоматы в круглосуточном режиме. Карта самоинкассации предоставляет возможность пополнять расчетный счет самостоятельно, вне зависимости от часов работы отделения банка в ближайшем банкомате АЭБ с функцией приема наличных. Карты выпускаются на руководителя компании, на сотрудников могут быть выпущены дополнительные карты в неограниченном количестве.

«Карточные продукты от АЭБ помогают экономить не только время – отсутствует необходимость приезжать в банк и ждать очереди для того, чтобы пополнить счет, но и деньги на банковских комиссиях. По операциям пополнения счета наш банк предлагает 0,05% вместо 0,2%. Большую часть финансовых операций выполняем мы, а вы можете сконцентрироваться на развитии своего бизнеса», — отметил менеджерпо продукту Управления маркетинга и развития продуктов Департамента корпоративного бизнеса Алмазэргиэнбанка Константин Аммосов.

Все детали можно уточнить на сайте банка https://www.albank.ru/ru/corp/rko/cards/refill-card/ или у специалистов Управления продаж и обслуживания корпоративных клиентов по телефону 8(4112)34-22-22, внутренние номера 2746 и 2724, по телефону круглосуточной горячей линии АЭБ 8-800-100-34-22, а также обратившись в офис АЭБ для юридических лиц на пр. Ленина, 1 в Якутске или в отделения в районах республики.