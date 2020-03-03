Оформи кредит «Простые решения» на сайте АЭБ по сниженной ставке

Со 2 по 31 марта в Алмазэргиэнбанке действуют особые ставки – 11.50% – по потребительскому кредиту на неотложные нужды «Простые решения» — при оформлении заявки на сайте банка www.albank.ru.

При этом при отказе от страхования от несчастного случая и/или от финансовых рисков, связанных с потерей работы, а также в случае неисполнения клиентом обязанности по непрерывному личному страхованию предусмотрена надбавка в размере 4 процентных пунктов. Это произойдет в случае отказа от пролонгации срока действия договора страхования в период действия кредитного договора (без одновременного заключения взамен истекшего договора иного договора страхования, соответствующего требованиям банка); расторжения договора страхования в период действия кредитного договора (без одновременного заключения взамен прекращенного договора иного договора личного страхования, соответствующего требованиям банка).

Средства в размере от 20 тыс до 1,5 млн рублей можно взять на срок от 3 месяцев до 5-ти лет. Обеспечение по кредиту не требуется.

Для добросовестных заемщиков с положительной кредитной историей, работников бюджетных учреждений и работников из списка финансово устойчивых предприятий, утверждённого банком, максимальная сумма кредита составляет 2 млн рублей. Для зарплатных клиентов АЭБ – 3 млн рублей.

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При оформлении заявки в офисе банка действуют другие процентные ставки. Сумму до 300 тыс рублей включительно на срок от 3 – 12 месяцев можно взять от 12.75% до 13.00%, на срок от 1 года до 5-ти лет – от 13.75% до 14.00%. Сумму свыше 300 тыс рублей можно взять на срок от 1 года до 5-ти лет – от 13.50% до 13.75%.

Требования к заемщикам / созаемщикам:

— Возраст на момент предоставления кредита – не менее 23 лет (для зарплатных клиентов – не менее 21 года);

— Возраст на момент возврата кредита по договору – не более 65 лет;

— Стаж работы – не менее 3 месяцев на текущем месте работы;

— Регистрация и фактическое место жительства в любом районе Якутии, где расположен офис Алмазэргиэнбанка, а также Амгинский улус, Усть-Алданский улус, города Хабаровск и Владивосток. Для зарплатных клиентов допускается регистрация на всей территории республики.

— Наличие постоянного места работы и/или дохода;

— Отсутствие просроченной задолженности по действующим кредитам;

Военнообязанные, молодые люди, не достигшие 27 лет, дополнительно предоставляют документы, удостоверяющие урегулированные отношения с Вооруженными силами.

Требуемые документы заемщика / созаемщика:

— Анкета-заявление;

— Паспорт гражданина РФ;

— Копия трудовой книжки И/ИЛИ трудовой договор, заверенные работодателем (кроме зарплатных клиентов, обсуживающихся на зарплатном проекте банка) (действительна 2 недели с даты заверения), И/ИЛИ иные документы, подтверждающие трудовую занятость (свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, договор аренды, договор подряда и иные договора);

— Справка о доходах по форме 2-НДФЛ И/ИЛИ иные доходы, подтвержденные документально:

— При стаже на текущем месте работы более 12 месяцев: Справка о доходах по форме 2-НДФЛ И/ИЛИ иные доходы, подтвержденные документально за последние 12 месяцев (кроме зарплатных клиентов АЭБ при наличии поступлений заработной платы на карту АЭБ за последние 12 месяцев);

— При стаже на текущем месте работы от 3 месяцев до 12 месяцев (включительно): Справка о доходах по форме 2-НДФЛ И/ИЛИ иные доходы, подтвержденные документально за последние 3-12 месяцев (кроме зарплатных клиентов АЭБ при наличии поступлений заработной платы на карту АЭБ за последние 3-12 месяцев);

— По добросовестным заемщикам с положительной кредитной историей требуется справка из банков о кредитной истории /справка из БКИ (кроме кредитов АЭБ);

— Копия пенсионного удостоверения (при наличии) / справка из территориального органа Пенсионного фонда РФ или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение и справка с указанием размера пенсии (по старости, за выслугу лет, по инвалидности) / ежемесячного пожизненного содержания судей за последний начисленный месяц из отделения Пенсионного фонда РФ / ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в РС(Я)» / государственного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, ежемесячное пожизненное содержание судей / выписка по счету из банка с указанием назначения платежа;

Обращаем внимание, что банк может запросить дополнительные документы.

Досрочное погашения осуществляется без комиссии по письменному заявлению клиента, предоставленному в банк не менее чем за 3 дня до указанной в заявлении даты полного или частичного погашения кредита.

Заемщик имеет право вернуть досрочно всю сумму кредита без предварительного уведомления банка с уплатой процентов за фактический срок кредитования:

— в течение 14 календарных дней с даты получения кредита;

— в течение 30 календарных дней с даты получения кредита.

Неустойка за несвоевременное погашение кредита составляет 0,05% от суммы просроченного платежа за каждый день нарушения обязательств, с даты следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной кредитным договором, по дату погашения просроченной задолженности (включительно).

Плата за оформление полиса индивидуального страхования заемщиков от несчастных случаев / страхование от несчастных случаев и финансовых рисков, связанных с потерей работы, по программе «Страхование от несчастных случаев» составляет 2,2%-3% годовых. По программе «Страхование от несчастных случаев и финансовых рисков, связанных с потерей работы» — 3% годовых.

Заявка на кредит «Простые решения» будет рассмотрена в течение 15 рабочих дней с момента предоставления в АЭБ полного пакета документов.

Более подробно ознакомиться с условиями кредитного продукта можно в офисах Алмазэргиэнбанка.

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, г. Якутск, пр. Ленина,1

Генеральная лицензия Центрального Банка РФ №2602 от 08.06.2015 г.

Официальный сайт АЭБ www.albank.ru

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