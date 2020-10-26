Офисы Энергосбыта – на дистанционном, пункты приема платежей – в обычном режиме

С 26 октября 2020 г. вводится дистанционное обслуживание клиентов энергокомпании в офисах Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго», расположенных в г. Якутске по адресам:

– ул. Ф. Попова, 14/2,

– ул. Дзержинского, 13/3А,

– ул. Б. Чижика, 4/1, а также в офисах отделений и участков Энергосбыта в улусах и районах прекращен очный прием потребителей.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, усиливая меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции очный прием посетителей в офисах подразделений Энергосбыта с 26 октября 2020 г. приостановлен. О возобновлении очного приема будет сообщено дополнительно.

Обращаем внимание, что пункты приема платежей Энергосбыта работают в обычном режиме.

Энергосбыт предлагает потребителям воспользоваться дистанционными способами обслуживания, которые дают возможность передавать показания счетчиков, оплачивать коммунальные услуги, задавать вопросы и получать консультации специалистов, не выходя из дома.

Способы дистанционной передачи показаний счетчиков и онлайн оплаты (для физических лиц):

– через личный кабинет на сайте ПАО «Якутскэнерго»: www.yakutskenergo.ru (ссылка «Личный кабинет» в правом верхнем углу главной страницы сайта);

– через сайт ПАО «Якутскэнерго» без регистрации в личном кабинете: www.yakutskenergo.ru (ссылка на главной странице «Передать показания счетчика» — необходимо ввести номер лицевого счета, указанный в платежном документе (квитанции));

– через приложение Сбербанк Онлайн (раздел «Платежи» / «ЖКХ» / «Электроэнергия» / «Якутскэнерго», затем ввести номер лицевого счета); (1. с помощью QR-кода, размещенного на платежном документе (квитанции) — раздел «Платежи» / «Оплата по QR или штрих-коду»;

– через Интернет-банки: «Газпромбанк», «Росбанк», «ВТБ», «Россельхозбанк» (в мобильном банковском приложении: раздел «Платежи (Оплата услуг)» / «Коммунальные платежи» / «Якутскэнерго», затем ввести номер лицевого счета, указать сумму к оплате). Также можно оплатить через «Кукуруза (Евросеть)», «Золотая корона», «Все платежи», «Paystore», «e-Pos». Информация о данных способах платежей размещена на сайте ПАО «Якутскэнерго»: www.yakutskenergo.ru (раздел «Частным лицам» / «Как оплатить» / «Интернет-банки»).

Для взаимодействия и решения всех возникающих вопросов Якутское отделение Энергосбыта рекомендует потребителям юридическим лицам воспользоваться телефонами группы расчетов энергоресурсов Якутского отделения Энергосбыта: — главный специалист 49-70-61; — экономист (тепловая энергия и ГВС) 49-70-44; – экономист (электроэнергия) 49-79-81.

– Передать показания прибора учета можно по эл. почте: pu.gre@yakytskenergo.ru

– Счета, счета-фактуры и акты выполненных работ будут направлены на электронную почту по запросу потребителя. Электронная почта для направления запросов pu.gre@yakutskenergo.ru

Энергосбыт сообщает потребителям юридическим лицам о возможности воспользоваться дистанционными способами оплаты через приложение Сбербанк Бизнес Онлайн:

меню «Счета и Платежи» – создайте форму платежа. Заполните все необходимые поля:

укажите способ расчёта НДС и ставку. Если НДС отсутствует, выберите — НДС не облагается.

Выберите – Счёт списания и проверьте реквизиты плательщика.

Выберите – Получатель из списка (ПАО Якутскэнерго) или добавьте нового. Укажите реквизиты получателя. Они указаны в счете на оплату. Впишите назначение платежа (обязательно укажите номер договора, он проставлен в счете на оплату энергоресурсов). Убедитесь, что поле содержит информацию об НДС.

Подробная информация обо всех формах дистанционного обслуживания размещена на сайте ПАО «Якутскэнерго»: https://yakutskenergo.ru/About_company/press-center/news-in-detail.php?ELEMENT_ID=36082267.

Многоканальный телефон контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-22-05 (с понедельника по пятницу — с 08.00 до 18.00, звонок бесплатный).