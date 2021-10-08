Офис клиентского обслуживания «Сахатранснефтегаз» в Якутске открывается по прежнему адресу

С 11 октября офис клиентского обслуживания и кассы оплаты за газ вновь открываются по прежнему адресу Петра Алексеева, 64 (главный вход). Ранее в связи с ремонтом прием посетителей временно производился при входе со стороны улицы Пирогова. В субботу, 9 октября, кассы по приему платежей в Якутске по Петра Алексеева, 64, будут закрыты. Об этом сообщает Управление газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз».

С 12 июля для посетителей вход со стороны улицы Петра Алексеева был временно закрыт в связи с ремонтом и обновлением клиентского центра. Режим работы остается прежним:

— окна приема-выдачи документов:

в будние дни с 08:00 до 17:00 с перерывом с 12:00 до 13:00 часов

—кассы:

в будние дни с 08:00 до 18:00, по субботам – с 09:00 до 17:00 без перерывов.

Для уменьшения времени ожидания увеличено количество окон приема и выдачи документов, для удобства посетителей с детьми организована комната ребенка. Кроме того, в более просторном и современном зале оборудованы специальные окна, которые будут вести прием граждан только по вопросам актуальной социальной газификации. В обновленном клиентском центре специалисты будут рады видеть абонентов и посетителей с понедельника, 11 октября.

АО «Сахатранснефтегаз» напоминает о том, что работает сайт социальной газификации по адресу sg.aostng.ru, где можно узнать подробную информацию, подать заявку и задать вопрос специалисту. Удобный онлайн сервис доступен для работы как с компьютеров, так и с мобильных устройств.

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Внимание! В зале ожидания посетителей действуют правила социального дистанцирования и обязательный масочный режим. На входе клиентов встречает автоматическая система термометрии.