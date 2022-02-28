28.02.2022
16:19
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Общество

Официальный комментарий РБ№2 по конфликту блогерши и охранника

В социальных сетях распространяется  видео, где пациентка хирургического отделения Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи вступает в полемику с охранником  ЧОП, который в тот момент был при исполнении своих служебных обязанностей.  Данное видео сопровождается криком,  оскорблением  в адрес  охранников. Также женщина плюется и использует нецензурную брань. На просьбу,  вернуться в свое отделение, где она проходит лечение, пациентка игнорирует и пытается спуститься вниз. На сохранившихся кадрах  видеосъемки, которыми  располагает медицинское учреждение, отчетливо видно, что пациентка нарушает внутренний режим больницы. 

 В условиях повышенной заболеваемости  covid-19, приказом главного врача Республиканской больницы №2 –Центра экстренной медицинской помощи, в целях нераспространения и заноса новой коронавирусной инфекции, свидания с родственниками, передвижение по больнице вне отделения без сопровождения медицинского персонала запрещены. При поступлении каждый пациент подписывает ознакомление с внутренним режимом медицинского учреждения.

Уважаемые пациенты! Просим отнестись с пониманием  к работе медиков и не нарушать внутренний режим ради здоровья и своей безопасности.

Фото: ЯСИА
Источник: Пресс – служба РБ 2 –ЦЭМП
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