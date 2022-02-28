Официальный комментарий РБ№2 по конфликту блогерши и охранника

В социальных сетях распространяется видео, где пациентка хирургического отделения Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи вступает в полемику с охранником ЧОП, который в тот момент был при исполнении своих служебных обязанностей. Данное видео сопровождается криком, оскорблением в адрес охранников. Также женщина плюется и использует нецензурную брань. На просьбу, вернуться в свое отделение, где она проходит лечение, пациентка игнорирует и пытается спуститься вниз. На сохранившихся кадрах видеосъемки, которыми располагает медицинское учреждение, отчетливо видно, что пациентка нарушает внутренний режим больницы.

В условиях повышенной заболеваемости covid-19, приказом главного врача Республиканской больницы №2 –Центра экстренной медицинской помощи, в целях нераспространения и заноса новой коронавирусной инфекции, свидания с родственниками, передвижение по больнице вне отделения без сопровождения медицинского персонала запрещены. При поступлении каждый пациент подписывает ознакомление с внутренним режимом медицинского учреждения.

Уважаемые пациенты! Просим отнестись с пониманием к работе медиков и не нарушать внутренний режим ради здоровья и своей безопасности.