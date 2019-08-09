Официальный комментарий о дисквалификации якутского министра

Министерство ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия) в ответ на информацию появившейся в сетевых ресурсах о дисквалификации министра ЖХК и энергетики Садовникова Дмитрия Дмитриевича сообщает, что действительно решением Якутского городского суда от 29 июля 2019 года принято решение о дисквалификации министра сроком на семь месяцев. Дело возбуждено 27 июня 2019 года постановлением природоохранного прокурора республики.

Суд признал меры по контролю за исполнением региональным оператором своих обязанностей, возложенные на Министерство ЖКХ и энергетики республики недостаточными. Однако необходимо отметить, что министерством ведется постоянный контроль за деятельностью региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в рамках установленных полномочий. Это и дежурства в период праздничных дней, объезды санитарных точек с привлечением контрольных и надзорных органов, постоянный мониторинг деятельности региональных операторов с их обязательными отчетами, в регионе действует работа «горячей линии» по вопросам обращения с отходами, решаются вопросы по строительству полигона и мусоросортировочной станции.

Министерство ЖКХ и энергетики сообщает, что министром подана апелляция на обжалование вынесенного решения в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Вменяемое административное правонарушение в части дисквалификации применяется в отношении лиц, замещающих должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации. Согласно Реестру государственных должностей РС (Я) и должностей государственной гражданской службы РС (Я) министр Республики Саха (Якутия) является государственной должностью Республики Саха (Якутия) и не относится к должностям государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации.

Сегодня министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) находится в рабочей командировке в Булунском районе и личный комментарий сможет дать по приезду в Якутск.