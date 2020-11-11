11.11.2020
12:15
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Политика
Мэр Якутска уходит в отставку? Официальный комментарий Авксентьевой
Глава Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА с понедельника, 9 ноября, находится в отпуске, проходит углубленное медицинское обследование.
«Есть определенные проблемы со здоровьем. Начала медицинское обследование. Работа главой города подразумевает повышенные нагрузки, поэтому это нужно сделать. Спасибо всем за слова поддержки! Другую связанную с этим информацию, возникающую время от времени в местных телеграм-каналах, комментировать или опровергать нет смысла», — сказала Сардана Владимировна.
Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
#Официальный комментарий Авксентьевой#республика саха (якутия)#рся#Сардана Авксентьева#Саха#Якутия#Якутск
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