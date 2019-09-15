Официальное сообщение мэрии Якутска по застройщику

Окружная администрация города Якутска информирует жильцов дома по адресу ул. Короленко, дом 25, а также горожан, о том, что вина за сложившуюся сложную ситуацию с вводом дома в эксплуатацию по большей части лежит на застройщике, ООО «Товары Саха Якутместпрома». Кроме того, текущие проблемы с запуском тепла в данный дом отягощены многомиллионным долгом жильцов перед теплоснабжающей организацией.

Застройщик может умышленно затягивать время с целью вынудить администрацию города на противозаконные действия по выдаче разрешения на строительство – путем давления со стороны владельцев квартир в данном доме. Такой вывод можно сделать из недавних действий представителей застройщика. Представители ООО «Товары Саха Якутместпрома» дезинформируют жильцов о том, что якобы «подали в администрацию все необходимые документы» и будто бы «в мэрии задерживают выдачу разрешения на строительство», а также вводят в заблуждение надзорные органы о том, что теперь у них «все в порядке с документами».

На самом деле, игнорируя обязательства, утвержденные мировым соглашением, застройщиком 3 сентября 2019 года – за несколько дней до начала отопительного сезона – снова поданы документы с грубейшими нарушениями, часть из которых можно даже расценивать как сознательно подложные. Это выявилось в ходе их проверки:

— отсутствие правоустанавливающих документов на земельные участки, в том числе 5 земельных участков принадлежат физическим лицам на праве собственности и на праве аренды переданы застройщику в срок до 2017 года, до сих пор застройщиком не приняты меры по продлению данных договоров

— на 4 земельных участка установлены ограничения прав и обременение объекта недвижимости в виде «Запрещения регистрации», установленный Определением Якутского городского суда РС (Я) № 2-7404/2019 от 21.06.2019.

— этажность объекта не приведена в соответствие согласно определения Арбитражного суда РС (Я);

— инженерные изыскания проведены за пределами границ отведенных земельных участков под строительство;

— разделы проектной документации не утверждены главными инженерами проекта;

— не обеспечен доступ инвалидов и маломобильных групп населения;

— парковочные места объекта запроектированы за пределами отведенных земельных участков;

— отсутствие обязательного раздела проектной документации «Конструктивные решения»;

— вместо оригинала положительного заключения проектной документации и результатов инженерных изысканий приложена копия;

— во всех разделах проектной документации указаны разные технико-экономические показатели объекта (общая площадь объекта, площадь застройки, объем здания и т.д.);

— в проектной документации указаны другие наименования объектов с иными адресами, таких как Вилюйский тракт и 203 микрорайон.

Комментарий заместителя главы

«Я вижу ситуацию так: сегодня застройщик дома по ул. Короленко, 25, ООО «Товары Саха Якутместпрома» вероятно пытается использовать возмущение полутора тысяч жильцов дома в стремлении добиться получения разрешения на строительство от окружной администрации. Иного объяснения его действиям и бездействию у меня нет. Доходит до того, что пытаются подсунуть по дому Короленко, 25 документы от совершенно других объектов — с Вилюйского тракта и 203 микрорайона!» — прокомментировал заместитель главы города Евгений Григорьев.

«У застройщика с сентября 2018 года, момента заключения мирового соглашения, на которое мы пошли исключительно в интересах жильцов – был целый год на исправление нарушений. К сожалению, им почти ничего не было сделано для устранения самых грубых из них. Наиболее критичные – 17 этаж должен быть переоборудован в технический чердак – это не сделано. Втрое – полный бардак в проектной документации, третье – застройщиком по-прежнему не урегулированы земельные вопросы. Позиция окружной администрации была и будет на стороне жильцов. Дом не может быть принят с таким «букетом» нарушений, это противозаконно», — подчеркнул он.

Предыстория скандальной стройки

Согласно данным, предоставленным Департаментом градостроительства окружной администрации, разрешение на строительство №RU14301000-128-14 на объект: «Многоквартирный жилой дом с соцкультбытом в 72 квартале г. Якутска» на 6 блоков, с количеством этажей – 16, сроком действия до 30.04.2017 г. было выдано Окружной администрацией города Якутска, застройщику ООО «Товары Саха Якутместпрома» 25.09.2014 г.

Указанное разрешение выдано на 6-ти земельных участков, на тот момент не оформленных в установленном порядке на застройщика. При этом представленный проект предусматривал наличие технического этажа над 16-м этажом объекта. Проектная документация имела положительное заключение негосударственной экспертизы. Позднее проверкой надзорных органов РС(Я) установлено, что данное разрешение на строительство было выдано с нарушением ряда градостроительных норм и правил, в том числе земельного законодательства РФ.

В период с 2015-2018 годы застройщиком неоднократно в адрес Окружной администрации подавались заявления на внесение изменений в разрешение на строительство, на продление и на выдачу нового разрешения взамен ранее выданного разрешения, на которые направлялись мотивированные отказы в связи со следующим:

— отсутствием правоустанавливающих документов на земельные участки;

— несоответствием вида разрешенного использования земельных участков;

— несоответствия проектной документации Правилам землепользования и застройки ГО «город Якутск» в части предельной максимальной этажности объекта;

— несоответствием проекта благоустройства в части выхода за пределы земельных участков;

— отсутствием полного пакета документов в соответствии с ч. 7 ст. 51 Градостроительного Кодекса РФ.

Судебные тяжбы из-за незаконного этажа

16 февраля 2017 года Окружной администрацией города Якутска было выявлено, что в ходе строительства объекта возведен 17-й этаж в нарушение требований разрешения на строительство и градостроительного законодательства РФ.

После проведения проверки и сбора необходимых документов Окружной администрацией города Якутска в Арбитражный суд РС(Я) было подано исковое заявление к ООО «Товары Саха Якутместпрома» о демонтаже 17-го этажа.

Мировое соглашение — в интересах жильцов

Спустя более 1,5 лет судебных споров между ОА г. Якутска и ООО «Товары Саха Якутместпрома» подписано мировое соглашение, которое утверждено определением Арбитражного суда РС(Я) от 28.09.2018г. по делу №А58-2255/2017. Окружная администрация пошла на встречу данному застройщику исключительно в интересах жильцов данного дома, с целью не допустить перехода их в категорию обманутых дольщиков.

Данным определением суд обязал ООО «Товары Саха Якутместпрома» — «обратиться и принять необходимые меры для получения разрешения на строительство объекта «Многоквартирный жилой дом с соцкультбытом по адресу: г.Якутск, ул. Короленко, д. 25» с проектной документацией, прошедшей корректировку и получившей заключение экспертизы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе с требованиями, предъявляемыми нормативным правовым актом Якутской городской Думы от 25.12.2013 N 169-НПА «Правила землепользования и застройки городского округа «город Якутск», СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 (утв. Приказом Минстроя России от 03.12.2016 N 883/пр)».

Город обязательства исполнил

Также по итогам судебного разбирательства по вопросу одного из земельных участков на которых расположен объект, между ОА г. Якутска и ООО «Товары Саха Якутместпрома» подписано мировое соглашение, утвержденное определением Арбитражного суда РС(Я) от 13.12.2018г. по делу №А58-10213/2018. В рамках данного определения, Администрацией в полном объеме исполнены все обязательства по приведению в соответствие земельного участка.

Кроме того, в целях решения вопроса обманутых дольщиков, проживающих в данном многоквартирном доме, Администрацией принимались необходимые меры для устранения нарушений, в том числе другие земельные участки приведены в соответствие с земельным и градостроительным законодательством РФ, в части заключения нового договора аренды земельного участка, изменения границ участков, предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

Не смотря на всю проведенную работу окружной администрации и органов исполнительной власти республики по решению проблемных вопросов данного объекта, застройщиком до сегодняшнего момента не предприняты в полном объеме необходимые меры по приведению в соответствие градостроительному и земельному законодательству проектной документации, земельных участков и самого объекта.

Между тем, как говорят эксперты, текущая «волокита» со стороны застройщика может иметь и другое объяснение – с момента ввода дома в эксплуатацию, он рискует стать ответчиком по сотням судебных исков за просрочку ввода дома со стороны владельцев квартир. Речь идет о многих миллионах и даже десятках миллионов рублей.

Когда дадут тепло?

Тем временем, на дворе – середина сентября, отопление подано во все жилые дома и социальные объекты города. В соцсетях последние дни нередко встречаются публикации от имени жильцов дома по ул. Короленко, 25 с вопросами к администрации города о запуске тепла в их дом. Как известно, согласно действующему законодательству, дома подключаются к теплоснабжению при наличии полного пакета необходимой документации. Жильцы дома по ул. Короленко, 25 снова становятся заложниками то ли вопиющей халатности, то ли умышленного затягивания решения вопроса со стороны застройщика ООО «Товары Саха Якутместпрома».

Также необходимо еще раз отметить, что суммарный долг жильцов дома за отопление составляет на сегодня около 18 млн. рублей. Это серьезно отягощает переговорный процесс с энергетиками, который ведет окружная администрация по запуску тепла. В соответствии законодательством, жильцы обязаны своевременно и полном объеме оплачивать предоставляемые жилищно-коммунальные услуги.