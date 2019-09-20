Официально: шаман Габышев доставлен в психбольницу

Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) официально сообщает о том, что А. Габышев был сегодня направлен в республиканскую психиатрическую больницу. В ГБУ «ЯРПНД» данному гражданину будут проведены экспертные меропрития.

Психиатрическая диагностика основывается на беседе с пациентом, уточнении истории жизни и болезни. Как медицинской службе нам важен сам пациент и его состояние. В случае если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы.

СПРАВКА:

Что предшествовало направлению шамана Габышева в психиатрическую больницу?

19 сентября 2019 года он был увезен против своей воли из своего лагеря неизвестными лицами. МВД Бурятии выпустило пресс-релиз, что он объявлен в розыск за совершение преступления в Якутии.

Из Улан-Уде, шамана Габышева перевезли в Иркутск. Пока шаман был в пути, он был признан международной организацией Amnesty International узником совести.

Сегодня шаман Габышев прилетел из Иркутска в Якутск и был доставлен в психбольницу.