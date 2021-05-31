Официально: Победители праймериз в Якутии
По предварительным итогам
30 мая в 20.00 по местному времени в Якутии завершилось предварительное голосование «Единой России», которое проходило в электронном формате на сайте pg.er.ru с 24 по 30 мая и 30 мая очно на избирательных участках.
Подсчет голосов начался вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершилась во всех регионах и были соединены ключи электронного шифрования.
Всего в Якутии в предварительном голосовании приняло участие 62 079 избирателей, в том числе 27 763 – в электронном формате.
На сегодняшний день подведены предварительные итоги. Заседание федерального организационного комитета состоится 2 июня.
Согласно предварительным итогам, по списку места распределились следующим образом:
1. Данчикова Галина Иннокентьевна, 32 237 (51,93%)
2. Луцкан Иван Петрович, 16 305 (26,26%)
3. Голомарева Елена Христофоровна, 14 486 (23,33%)
4. Попов Василий Анатольевич, 6 862 (11,05%)
5. Софронов Алгыстаан Айыгыланович, 5 984 (9,64%)
6. Мамедов Алиш Забид оглы, 4 367 (7, 03%)
7. Лютый Валерий Алексеевич, 4 169 (6,72%)
8. Иванов Роберт Робертович, 3 998 (6,44%)
9. Васильев Алексей Эдуардович, 3 838 (6,18%)
10. Фомин Дмитрий Семенович, 3 647 (5,87%)
11. Дмитриев Айдар Аксентьевич, 3 596 (5, 79%)
12. Рехлясов Эдуард Иннокентьевич, 3 436 (5,53%)
13. Паньков Дмитрий Александрович, 2 547 (4,10%)
Согласно предварительным итогам, по Якутскому одномандатному избирательному округу места распределились так:
1. Черкашин Петр Петрович, 16 395 (26, 41%)
2. Рожина Сусанна Даниловна, 10 463 (16,85%)
3. Попов Василий Анатольевич, 8 430 (13, 58%)
4. Бурцева Ирина Сергеевна, 8 229 (13,26%)
5. Васильева Мария Максимовна, 6 758 (10, 89%)
6. Лютый Валерий Алексеевич, 6 575 (10,59%)
7. Степанов Иван Васильевич, 6 314 (10,17%)
8. Софронов Алгыстаан Айыгыланович, 6 055 (9, 75%)
9. Дмитриев Айдар Аксентьевич, 5 157 (8, 31%)
10. Чусовская Светлана Валерьевна, 5 153 (8, 30%)
11. Иванова Виктория Валерьевна, 4 787 (7, 71%)
12. Рехлясов Эдуард Иннокентьевич, 4 083 (6, 58%)
13. Фомин Дмитрий Семенович, 3 752 (6, 04%)
14. Паньков Дмитрий Александрович, 3 126 (5, 04%)
Подводя общие итоги прошедшей недели, член оргкомитета по проведению ПГ, представитель ООД «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» Юрий Владимирович Бережнов сообщил, что голосование проходило в штатном режиме, без существенных сбоев и нарушений.
«Жалоб и заявлений о нарушениях в организационный комитет ни от кандидатов, ни от избирателей в течение этой недели не поступало. Поэтому можно с уверенность сказать, что нам удалось соблюсти легитимность и прозрачность процедуры», — сообщил Юрий Владимирович.
Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня и региональных партийных конференциях.
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