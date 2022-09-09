Официально от Следкома по громкому делу о взяточничестве

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Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по материалам УЭБиПК МВД по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении специалиста административной комиссии ОА «Город Якутск» о получении должностным лицом взяток в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), а также в отношении двух лиц о даче взяток должностному лицу в крупном размере (п. «б» ч.4 ст. 291 УК РФ).

Согласно материалам уголовного дела, сотрудник администрации получил от двух управляющих досуговыми заведениями и заведениями с массовым пребыванием людей взятки в общей сумме около 620 тыс. рублей за предоставление им информации о планируемых рейдовых мероприятиях по выявлению незаконно функционирующих развлекательных центров на территории города Якутска в период пандемии.

Кроме того, установлены и личности посредников при передаче взяток.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Подозреваемые задержаны, помещены в ИВС, в ближайшее время им будет избрана мера пресечения.

Расследование продолжается.

В отношении одного из взяткодателей по уголовному делу, расследованному следственным управлением, в сентябре текущего года вступил в законную силу приговор, согласно которому он признан виновным в организации незаконной игорной деятельности, нарушении авторских прав и легализации денежных средств в размере свыше 27 миллионов рублей в составе организованной группы в особо крупном размере.