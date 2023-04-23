Официальная информация о смертельном ДТП в Якутске

Сегодня, 23 апреля около 06 часов утра в дежурную группу Госавтоинспекции МВД по РС(Я) поступило сообщение о том, что возле дома №3 по ул. Богдана Чижика, совершено дорожно-транспортное происшествие, имеются пострадавшие.

По прибытии на место, предварительно установлено, что водитель 1993 г.р., управляя автомашиной «Toyota Land Cruiser Prado», двигаясь со стороны ул. Хабарова в сторону ул. 50 лет Советской Армии, выбрал небезопасную скорость движения, не учёл дорожные и метеорологические условия, не справился с рулевым управлением, в результате чего допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомашиной марки «Suzuki Escudo» под управлением водителя 1978 г.р.

В ходе проверки предварительно установлено, что водитель автомашины марки «Toyota Prado» имеет водительское удостоверение категории «B,B1,C», стаж вождения с 2011 г. При проведении проверки у водителя выявлен факт состояния алкогольного опьянения.

Результат 1,21мг/л — миллиграмм этанола в литре выдыхаемого воздуха.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина 1976 г.р. скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия, находилась пассажиром в автомашине «Suzuki Escudo», также в автомашине находился юноша 2005 г.р. который получил незначительные раны.

Водитель Тойоты не пострадал, в настоящее время доставлен в отдел полиции для проведения следственных действий.

Материалы проверки будут переданы в следственные органы.