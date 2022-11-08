Официальная информация о коронавирусе

На 8 ноября в Якутии выявлено 35 новых случаев коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 18 случаев,

— Намский район – 3 случая,

— Мегино-Кангаласский, Нерюнгринский районы – по 2 случая,

— Абыйский, Алданский, Верхнеколымский, Ленский, Нюрбинский, Среднеколымский, Сунтарский, Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский районы – по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 342 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 630 759 тестов.

За последние сутки госпитализировано 9 человек или 25,7% от общего количества выявленных случаев за сутки – 35 случаев.

За сутки 51,4% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 48,6%.

На 08.11.2022 лечение в стационарах получают 26,7% больных, в амбулаторных условиях – 73,3%.

За сутки выздоровело 36 человек.

Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.

Первым компонентом привиты 693 647 человек.

(96,7% взрослого населения республики)

Ревакцинацию прошли 189 429 человек.

Это 75,5% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Анабарском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и г. Якутске.

Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.

На 08.11.2022 за сутки:

Единым колл-центром «122» обработано 999 входящих звонков

Проведено 342 исследования в сутки

Из 134 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно – 26,1%

На горячую линию здравоохранения поступило 8 звонков

Волонтеры не были задействованы