27.10.2022
09:41
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Коронавирус

Официальная информация о коронавирусе в Якутии

На 27 октября выявлено 59 новых случаев коронавирусной инфекции:

  — г. Якутск – 23 случая,

  — Нерюнгринский, Нюрбинский районы — по 5 случаев,

  — Алданский район – 4 случая,

  — Сунтарский район – 3 случая,

  — Верхневилюйский, Олекминский, Среднеколымский, Таттинский, Усть-Майский районы – по 2 случая,

  — Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Намский, Оймяконский, Усть-Алданский, Хангаласский районы – по 1 случаю.

          За сутки лабораториями республики проведено 1 317 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 619 457 тестов.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://t.me/balabkinaov_sakhagov

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