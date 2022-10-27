Официальная информация о коронавирусе в Якутии

На 27 октября выявлено 59 новых случаев коронавирусной инфекции: — г. Якутск – 23 случая, — Нерюнгринский, Нюрбинский районы — по 5 случаев, — Алданский район – 4 случая, — Сунтарский район – 3 случая, — Верхневилюйский, Олекминский, Среднеколымский, Таттинский, Усть-Майский районы – по 2 случая, — Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Намский, Оймяконский, Усть-Алданский, Хангаласский районы – по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 1 317 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 619 457 тестов.

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