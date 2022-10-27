27.10.2022
09:41
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Коронавирус
Официальная информация о коронавирусе в Якутии
На 27 октября выявлено 59 новых случаев коронавирусной инфекции:
— г. Якутск – 23 случая,
— Нерюнгринский, Нюрбинский районы — по 5 случаев,
— Алданский район – 4 случая,
— Сунтарский район – 3 случая,
— Верхневилюйский, Олекминский, Среднеколымский, Таттинский, Усть-Майский районы – по 2 случая,
— Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Намский, Оймяконский, Усть-Алданский, Хангаласский районы – по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 1 317 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 619 457 тестов.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://t.me/balabkinaov_sakhagov
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