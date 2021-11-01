01.11.2021
18:05
492
Происшествия
Официальная информация: МВД об изнасиловании трансгендера
1 ноября на информационном агентстве «SakhaTime» опубликована статья с заголовком: «В Покровске полицейский изнасиловал трансвестита».
Указанная информация не соответствует действительности. Сотрудники полиции не имеют к данному происшествию никакого отношения.
Для качественной и объективной подготовки материалов предлагаем журналистам и представителям блогосферы критически относиться к данной публикации и обращаться за комментариями в соответствующие ведомства.
Фото: SAKHALIFE
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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