Официальная информация: МВД об изнасиловании трансгендера

1 ноября на информационном агентстве «SakhaTime» опубликована статья с заголовком: «В Покровске полицейский изнасиловал трансвестита». Указанная информация не соответствует действительности. Сотрудники полиции не имеют к данному происшествию никакого отношения. Для качественной и объективной подготовки материалов предлагаем журналистам и представителям блогосферы критически относиться к данной публикации и обращаться за комментариями в соответствующие ведомства. Подтвердилась шокирующая информация об изнасиловании трансгендера в Покровске

Фото: SAKHALIFE Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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