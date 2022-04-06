Офицеры УФСИН пришли в школы Якутии

В ходе встреч со школьниками офицеры уголовно-исполнительной инспекции и исправительного центра разъяснили им положения действующего законодательства об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних. Ребята активно задавали интересующие их вопросы, высказывали свое мнение и вместе с сотрудниками разбирали различные случаи из жизни.

В Единый день профилактики на территории всей республики сотрудники уголовно-исполнительной инспекции и исправительного центра посетили общеобразовательные школы, где провели со школьниками разъяснительную работу, направленную на предупреждение совершения ими правонарушений и преступлений.

Они рассказали ребятам о том, что несовершеннолетний, как любой гражданин, имеет права и обязанности, а также несёт юридическую ответственность за свои поступки перед государством и другими людьми. Разъяснили основные положения действующего законодательства об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних.

В ходе бесед школьники активно задавали интересующие их вопросы, высказывали свое мнение и вместе с сотрудниками разбирали различные случаи из жизни.

Кроме того, в эти дни исправительный центр посетил участковый уполномоченный полиции отдела внутренних дел по Ленскому району Олег Щербаков. В ходе встречи он провел с осужденными к принудительным работам беседу по профилактике повторных преступлений. Подробно остановился на положениях главы 16 особенной части Уголовного кодекса о преступлениях против жизни и здоровья.