Офицеры УФСИН — лидеры в мас-рестлинге, гиревом спорте и хапсагае

Офицеры из подразделения специального назначения УФСИН вновь подтвердили свое лидерство в международных и республиканских спортивных соревнованиях по силовым видам спорта

5-6 марта в Республиканском центре национальных видов спорта им. В. Манчаары состоялся лично-командный чемпионат республики по мас-рестлингу, посвященный памяти Гаврила Десяткина.

Второй соревновательный день мероприятия ознаменовался победой сотрудника УФСИН мастера спорта международного класса, трехкратного чемпиона мира Павла Черноградского в весовой категории 90 кг. Титулованный мас-рестлер победил в сложных схватках, не оставив шансов своим оппонентам. Хотя конкуренция в этой весовой категории была одной из сильнейших на чемпионате.

В эти же дни в селе Борогонцы Усть-Алданского района прошел лично-командный чемпионат Республики Саха (Якутия) по гиревому спорту памяти Иустина Кулачикова. По итогам состязаний сотрудник УФСИН Владимир Оленов стал лидером в весовой категории 73 кг и получил путевку на участие в VIII Спортивных играх народов Республики Саха (Якутия), которые состоятся в 1 декаде июля текущего года.

6 марта в Покровске завершился XXV юбилейный международный турнир Гран-при «Ханалас Хапсагая», посвященный 100-летию образования Якутской АССР. В нем состязались 400 сильнейших борцов из Монголии, Тывы, Бурятии, Хабаровского края, а также якутские мастера национальной борьбы. В весовой категории 80 кг первое место занял двукратный чемпион соревнований сотрудник УФСИН Прокопий Петров.