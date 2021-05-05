Офицеры Следкома поздравили ветерана тыла Аллу Попову с 90-летием

В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне, 5 мая 2021 года, ветеран тыла, жительница города Олекминска Алла Ивановна Попова принимает поздравления с 90-летним юбилеем. Старший помощник руководителя следственного управления Надежда Дворецкая и руководитель следственного отдела по Олекминскому району Иван Гоголев побеседовали с этой удивительной женщиной.

Алла Ивановна родилась в 1931 году в городе Иркутске. Ее отец, учитель русского языка и литературы, был потомственным казаком. Мама Нина Александровна Кайдасова – уроженка г. Иркутска, работала в милиции и в совершенстве владела английским и китайским языками.

Детство Аллы Ивановны пришлось на суровые военные годы. После окончания школы девушка поступила в Якутский педагогический институт, который окончила в 1954 году по специальности «учитель русского языка и литературы». В Олекминске наша героиня посвятила себя работе в вечерней школе, коллектив которой был очень дружным и сплоченным.

Алла Ивановна награждена знаком «Отличник народного просвещения», имеет звание «Ветеран труда», грамоты и благодарности. Она – заботливая бабушка и прабабушка, которая помогает заботиться о 7 внуках и 6 правнуках.

Алла Ивановна поразительно энергична, рассудительна, имеет отличное чувство юмора. Недолгое общение с ней показало, насколько сильным и волевым может быть человек, в характере которого – лишь добро и желание приносить пользу людям. Сотрудники СК от души поздравили ветерана с юбилеем и пожелали здоровья и добра.