«Одун» – победитель Всероссийского фестиваля культур России

28 сентября во Всероссийском Детском Центре «Орленок» состоялась торжественная церемония подведения итогов VIII Всероссийского фестиваля культур России. Масштабный Всероссийский культурный Форум на конкурсной основе собрал лучшие коллективы со всех регионов России.

Обладателем высшей награды фестиваля — звания лучшей региональной делегации — стал народный ансамбль «Одун» (руководители Туяра Колодезникова и Зоя Пестерева) Детского (подросткового) Центра г. Якутска, представивший на фестивале Республику Саха (Якутия).

Ансамблю вручили диплом и кубок лауреата, благодарность и главный приз в виде огромного логотипа Всероссийского фестиваля культур России.

«Фестиваль культур России – это нечто большее, чем просто фестиваль! Это исполнение мечты, это чувства, эмоции, это маленькая жизнь, которую мы прожили за три недели — и она другая: яркая и увлекательная, совсем не похожая на наши будни», — делятся участники ансамбля.

Завершающей нотой стало выступление ансамбля «Одун» на торжественной церемонии закрытия Всероссийских президентских спортивных игр.