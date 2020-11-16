Одобрено 317 заявок на субсидии для пострадавших отраслей

12 ноября 2020 года состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии в рамках предоставления из государственного бюджета субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, которые наиболее пострадали от последствий новой коронавирусной инфекции.

Напомним, в целях поддержки организаций, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Министерством предпринимательства, торговли и туризма Якутии совместно с бизнес-сообществом были разработаны антикризисные меры поддержки. Одна из мер – субсидии для предпринимателей, включенных в расширенный перечень пострадавших отраслей в период пандемии.

В рамках первого конкурсного отбора поступило 675 заявок, из которых было одобрено 532, общая сумма заключенных соглашений составила 44,9 миллионов рублей. Получателями поддержки сохранено порядка 1000 рабочих мест.

Второй поток конкурса на предоставление субсидий был объявлен с 28 сентября по 16 октября. В рамках второго конкурсного отбора поступило более 600 заявок. По итогам решения членов конкурсных комиссий одобрено 317 заявок на сумму 23,1 миллионов рублей.

Выплаты будут предоставлены на компенсацию части затрат на возмещение части фиксированного платежа по страховым взносам, переходу на дистанционный способ работы, цифровизацию бизнес процессов, оплате коммунальных расходов и расходов по арендным платежам за нежилые помещения, договора аренды помещения коммерческой недвижимости. Также предусматривается возмещение части затрат на оплату процентов по привлеченным кредитам в коммерческих банках и лизинговым платежам в части дохода лизингодателя для субъектов малого и среднего предпринимательства, приобретение туристского снаряжения и благоустройство туристической базы.

Поддержка предоставляется в рамках указа главы Республики Саха (Якутия) от 24.03.2020 № 1075 «О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Саха (Якутия)».

Протоколы заседания конкурсной комиссии опубликованы на официальном сайте министерства предпринимательства, торговли и туризма РС(Я).