Одобрен проект Экологического кодекса

Проект Экологического кодекса Республики Саха (Якутия), который представил и.о. министра экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Семен Яковлев, сегодня одобрили на очередном заседании Правительства Республики Саха (Якутия).

Отметим, что на предыдущем заседании проект документа был направлен на доработку. За этот период министерством проделана большая работа по совершенствованию и согласованию нового законопроекта со всеми заинтересованными структурами.

По словам Семена Яковлева, в регионе принят и действует большой массив законов в сфере экологических отношений.

«При таких условиях требуется такая форма систематизации как кодификация, представляющая собой упорядочение нормативных правовых актов, которое состоит из создания правотворческим путем единого, логически и юридически цельного, объединенного законодательного акта, заменяющего собой ранее принятые и применявшиеся правовые нормы», — отметил он.

Основной целью разработки проекта Экологического кодекса заключается в совершенствовании законодательства Республики Саха (Якутия) в области охраны окружающей среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, особо охраняемых природных территорий, обеспечения экологической безопасности на территории республики путем систематизации норм в едином законодательном акте, исключения дублирующих норм федерального законодательства.

По итогам выступления Семена Яковлева кабинет министров единогласно одобрил законопроект об Экологическом кодексе Республики Саха (Якутия).