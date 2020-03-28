Односельчане помогли отцу-одиночке, воспитывающему троих детей

В поселке Бяди Дюпсинского наслега Усть-Алданского улуса Николай ГОРОХОВ в одиночку воспитывает троих детей.

В поселке нет рабочих мест. Николай Горохов не опускает руки, в сельской местности всегда есть дело умелому мастеру. Он занимается ремонтом техники, благо имеет специальность автомеханика.

Старшая дочь помогает хозяйству, окончила школу и пока ищет работу. Сын имеет инвалидность по зрению, поэтому учится в интернате в Якутске, ныне окончит 9-й класс. Младшей 12 лет, учится на 4-м классе в Бядинской школе.

Таким людям как Николай Горохов нужна поддержка. Местный политсовет партии «Единая Россия» решил организовать акцию в поддержку многодетного отца. Все члены партии и односельчане сложились денежными средствами и собрали отцу-одиночке пятизначную сумму. Депутат наслежного совета П.П. УШНИЦКАЯ и член партии А.С. БУРНАШЕВА сходили к Николаю Горохову домой, и передали сертификат. Николай Николаевич от души поблагодарил всех, кто принял участие в акции: «Благодарю всех, кто помог нам. Мы эти средства отложим для проведения тепла в дом, закупим материалы».

Сплоченность односельчан, сочувствие и внимание близких людей помогают преодолевать трудности.