Одной авиакомпанией станет больше

Новую авиакомпанию под названием «Тундра» создали в Якутии, она будет осуществлять полеты в районы Крайнего Севера, но пока еще не имеет сертификата эксплуатанта гражданской авиации, говорится в сообщении РИА Новости.

В сообщении агентства назван один из соучредителей ООО «АК «Тундра» — компания «Полярные авиалинии». Она осуществляет внутриреспубликанские воздушные перевозки и принадлежит АК «Якутия», которая в октябре сообщила о вхождении в состав единой дальневосточной авиакомпании «Аврора».

«В целях развития малой авиации в труднодоступных районах Крайнего Севера, в Республике Саха (Якутия) создана ООО «Авиакомпания «Тундра». Компания планирует на конкурентной основе осуществлять деятельность по авиационным работам в северной и арктической группе районов республики. В ноябре 2022 года АК «Полярные авиалинии» вошла в число соучредителей данного предприятия», — рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

Уже подготовлен пакет необходимых документов для подачи заявки на получение ООО «АК «Тундра» сертификата эксплуатанта гражданской авиации. «Флот новой авиакомпании будет базироваться на воздушных судах малой авиации, преимущественно, Ан-2», — добавили в пресс-службе.

Справка:

ООО «АК «ТУНДРА» — организация со средним уставным фондом, была учреждена 10 ноября 2022 года.

Компания зарегистрирована по адресу: 678500, Россия, Саха (Якутия) Респ., Верхоянский улус, пгт Батагай, ул. Рабочая, 4А. Генеральный директор — Пелли Максим Федорович. Компания имеет четырех учредителей.

Совладельцы: АО «АК «Полярные авиалинии» — 49 процентов, Соловьев Михаил Николаевич — 25, Егоров Борис Георгиевич — 13, Пелли Максим Федорович — 13 процентов.