Одного из отравившихся таттинцев отключили от ИВЛ

У одного из отравившихся антисептиком в Таттинском районе республики улучшилось состояние, сообщили телеканалу «Якутия 24» в пресс-службе Минздрава региона.

«Улучшение отмечается у 32-летнего мужчины. В данное время он отключен от аппарата ИВЛ, но состояние все еще тяжелое», — сказал пресс-секретарь ведомства Иван Борисов. Вторая пациентка – 48-летняя женщина – остается в крайне тяжелом состоянии. Ранее телеканал «Якутия 24» передавал, что девять человек в Таттинском районе отравились спиртосодержащим антисептиком, семь из них скончались. По результатам химанализа выявлено содержание в средстве 69% метанола, что не соответствует требованиям безопасности.

Позже еще один летальный случай отравления тем же средством произошел в Алданском районе.

Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/proisshestviya/vrachi-otmechayut-uluchshenie-sostoyaniya-odnogo-iz-otravivshixsya-antiseptikom-v-yakutii