Одним ударом кухонного ножа житель Якутска убил собутыльника

Прокуратура г. Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении гр. М. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В суде установлено, что 5 июня 2021 года подсудимый после совместного распития спиртных напитков возле подъезда многоквартирного дома по ул. Халтурина г. Якутска, в результате возникшей ссоры, нанес кухонным ножом один удар в область шеи потерпевшего.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, учитывая характер и степень повреждений, спустя непродолжительный период времени, потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к лишению свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Судом также удовлетворены исковые требования потерпевшей стороны о компенсации морального вреда и расходов на погребении в размере более 1 млн рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.