Однажды якутянин решил купить себе Лексус…

Житель Якутска нашел объявление на сайте «Drom.ru» о продаже автомобиля «Lexus RX 350» 2014 года выпуска за 2 247 000 рублей.

Мужчина связался с предполагаемым продавцом и уточнил интересующую информацию об автомобиле. «Продавец» сообщил, что проживает в Екатеринбурге, и автомашина находится там же.

Тогда заявитель через своего знакомого связался с жителем Екатеринбурга и попросил его проверить состояние машины. Тот вскоре сообщил, что осмотрел автомобиль, и подтвердил, что его машина находится в удовлетворительном состоянии. После чего потерпевший решился приобрести его. Продавец попросил перечислить деньги на счет двух банковских карт.

Мужчина согласился с этими условиями и перечислил несколькими частями денежные средства в общей сумме 2 247 000 рублей, после чего стал ожидать доставки автомобиля в Якутск. Однако, вскоре номер продавца стал недоступен. Не сумев связаться с ним, мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. По данному факту проводится проверка.

Уважаемые граждане, один из популярных способов мошенничеств, основанных на доверии, связан с размещением объявлений о продаже товаров на интернет сайтах.

Если продавец требует перечислить ему полную или частичную предоплату за приобретаемый товар на электронный счет, подумайте, насколько вы готовы доверять незнакомому человеку. Помните, что перечисляя деньги незнакомым лицам на банковские счета, вы не имеете гарантий их возврата в случае, если сделка не состоится.