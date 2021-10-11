Одна зоозащитница прокляла другую

Известный зоозащитник и журналист Марина САНТАЕВА рассказала в своем фейсбуке о трудовых буднях – как спасли животных, как получила проклятье от очнувшейся хозяйки.

— 7 сентября этого года мы забрали животных из дома в Мархе, который снимала Людмила К. (при необходимости опубликую фамилию). Сама Людмила уже дня три или четыре дома не появлялась — как выяснилось, ушла в запой; закрытыми остались десять собак и четыре кошки. Без еды и воды.

Мы нашли через участкового хозяйку дома, кое-как добились, чтобы она открыла двор и дом.

В ночь 7 сентября вывезли оттуда трёх щенков и их мать, четырёх кошек (один кот, сфинкс, сидел запутавшись в пододеяльнике), маленького кобеля тоя, метиса шарпея с венсаркомой. Животные были измучены голодом и жаждой. Также чуть позже забрали спаниель. Двух оставшихся собак приезжали кормили.

Пса с венсаркомой сразу начали лечить, лечение продолжается по сей день.

Одна из кошек со скальпированной раной спины, которая у неё загнила, также продолжает лечение.

На сегодня кошка и кот сфинксы обрели новые семьи — кошка во Пскове, кот — в Санкт-Петербурге. Также в Санкт-Петербурге находится спаниель. Ещё одна кошка — скоттиш, которую оставили Людмиле на передержку и затем отказались, — тоже в семье в Москве.

И вот спустя месяц, сегодня, мне прилетает «послание» от женщины Людмилы, которая бросила животных в закрытом доме. Женщина шлёт мне проклятия. И интерес у неё при этом лишь к коту. Не к шарпею, который будет лечиться ещё неизвестно сколько времени, и не к другим десяти животным, которых у неё забрали.

Так вот. К Людмиле на передержку привозили животных и волонтеры, и хозяева. Этим постом я хочу предупредить: не стоит доверять своих питомцев пьющему человеку.

Что касается проклятий в мой адрес, то я их не боюсь. Ее саму пожалеть надо.

Марина Сантаева опубликовала скрины с телефона, из которых видно, что хозяйка частного пункта передержки ругается в ее адрес нецензурной бранью и проклинает весь ее род, включая детей. Френды оказывают Марине моральную поддержку, в том числе предлагают огласить фото и персональные данные нерадивой хозяйки частного пункта передержки в Мархе.