Одна из тех, кто открыто заговорил о переселении чурапчинцев

7 ноября состоялась онлайн-презентация книги «Агафия Семеновна Птицына. Жизнь, посвящённая народу». Примечательно, что презентация состоялась в День Великой Октябрьской социалистической революции и 90-летие Якутского радио. Ведь, Агафия Семеновна Птицына одна из тех, кто стоял у истоков национального телевидения и радиовещания Якутии нового времени.

Книга вышла 29 октября 2020 года в издательстве «Бичик» тиражом 300 экземпляров. Составитель книги — журналист, отличник сельского хозяйства и печати Татьяна Обулахова.

Книга рассказывает об Агафии Семеновне Птицыной, известном советском, партийном руководителе, общественном деятеле, внесшей вклад в социально-экономическое развитие нашей республики. Она одна из тех, кто открыто заговорил вместе с соратниками об одной из страшных трагедий нашей истории — о переселении жителей Чурапчинского района и литовцев на Север. Вся жизнь и трудовая, общественная детяельность А.С. Птицыной были направлены на укрепление государственности, сохранение исторических и общественно-значимых событий Якутии. В книге собраны воспоминания родных, друзей и коллег Агафии Семеновны Птицыной.

Онлайн мероприятие собрало родных, близких и друзей Агафии Птицыной, а также представителей власти, коллег, средств массовой информации и деятелей культуры. Во время презентации с большим теплом и уважением все желающие говорили о достижениях Агафии Птицыной на профессиональном поприще, преданности своей республике, характере талантливого руководителя и организатора.

Сестра Агафии Семеновны Татьяна Птицына поблагодарила руководство Министерства сельского хозяйства республики за финансирование книги, а также всех тех, кто был причастен к изданию книги.

«Была проделана кропотливая и большая работа. На протяжении двух лет собраны воспоминания родных, друзей и коллег нашей сестры. И буквально за месяц книга была напечатана — 29 сентября отдали книгу на печать и получили ее в октябре 29 – в День комсомола» — сказала она.

Как отметила составитель книги Татьяна Обулахова, в книге они постарались показать поистине яркую личность, талантливого человека и мудрого руководителя.

«С Агафьей Семеновной я проработала вместе 15 лет. Она была жизненным наставником многих и меня в том числе. Всегда приходила на помощь. Поэтому я с удовольствием взялась за эту книгу. Каждое воспоминание я провела через сердце и душу. И я выражаю благодарность издательству «Бичик». Здесь работают профессионалы своего дела. И дизайн книги получился таким, что передает всю красоту Агафьи Семеновны. Моя благодарность ей очень большая и эту благодарность я попыталась передать через книгу», — сказала она.

Участники встречи вспоминали Агафью Птицыну как мудрого руководителя, обладающего огромным опытом работы, широкой эрудицией. Она была удивительным собеседником, и как никто другой она умела найти слова к любому человеку, будь то простой дояр или чиновник.

В качестве руководителя подразделения Министерства сельского хозяйства Якутии заложила основу кадровой политики аграрной отрасли ХХI века. И это далеко не все сферы деятельности, где оставила свой яркий след Агафия Птицына.

Первый заместитель министра сельского хозяйства республики Татьяна Осипова поблагодарила всех тех, кто принял участие в этой большой работе и выразила уверенность, что эта книга позволит взрастить новую плеяду талантливых руководителей.

«Все, кто был знаком с Агафьей Семеновной или хотя бы раз сталкивался с ней, попадал под её светлую энергетику. Своим обаянием Агафья Семёновна заряжала всех вокруг. В 2012 году мне довелось съездить вместе с Агафией Семеновной в Литву на Балтийскую агропромышленную выставку в составе республиканской делегации. И где бы мы ни были в Литве — в Министерстве сельского хозяйства, в предприятиях агропромышленного комплекса или в общественных предприятиях — везде узнавали и выражали свое уважение к Агафии Семеновне. Безусловно, она сыграла огромную роль в укрепление дружбы и расширение сотрудничества между Якутией и Литвой.

Книга получилась, как и сама Агафия Семеновна — светлая, разноплановая и глубинная. Несомненно книга будет интересна всем, кто был знаком с Агафией Семеновной Птицыной, а наша цель — донести до наших коллег, особенно до наших молодых специалистов о жизни и деятельности удивительного человека, внесшей неоценимый вклад в развитие республики и министерства сельского хозяйства. Эта книга — память о ней и о том, каким должен быть настоящий руководитель и специалист» — отметила Татьяна Осипова.

Участники мероприятия отметили, что книга в полной степени отражает жизнь Агафии Семеновны Птицыной — яркой личности, чрезвычайно доброй и отзывчивой, человека феноменальной работоспособности.

Книга-воспоминание, каждая страница которой проникнута особой любовью и теплотой к человеку, до конца преданному своей республике и своей работе, – настоящий памятник Агафии Птицыной, талантливому руководителе, организатору и просто человеку.

Эта книга не поступит в продажу, она будет подарена всем тем, кто внес свою лепту в создании этой книги, чтобы нести добро, чтобы жила память о нашем дорогом человеке.