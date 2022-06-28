Одна из строительных компаний вручила щедрый подарок новому чемпиону Игр Дыгына

После победы на Играх Дыгына Алексей Уваровский получил щедрый подарок от своего главного спонсора компании Гедеон Строй — сообщает Sportyakutia.ru

Алексей поблагодарил своего спонсора Антона Валерьевича Бурцева, директора строительной компании Гедеон Строй за то, что они поддержали его во время подготовки к соревнованиям, начиная с самых базовых нужд заканчивая моральной поддержкой и верой в его победу.

Алексей так же заметил, что для любого спортсмена очень важно иметь такую поддержку в виде спонсоров и он рад, что это направление с каждым годом начинает развиваться среди предпринимателей республики.

Мы поговорили с директором Гедеон Строй об их планах дальнейшей поддержки спортсменов. Антон Валерьевич передал, что они уже 11 лет строят частные дома и все эти годы занимались спонсорством, поддержкой улусных администраций в спортивных мероприятиях. Так же Антон Валерьевич выразил радость по поводу победы Уваровского и что они в дальнейшем также планируют поддерживать Алексея на других соревнованиях.

Надеемся, что пример компании Гедеон Стой вдохновит и другие организации продолжать вносить вклад в развитие спорта и культуры нашей республики.