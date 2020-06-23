Одна из сайсарских улиц будет приведена в нормативное состояние

Улица Кеши Алексеева находится в Сайсарском округе города Якутска. Общая протяженность ремонтируемого участка — 0,478 км от ул. Чайковского до ул. Лермонтова. Площадь асфальтирования – 4 314,83 кв. метров, улица с двухполосным движением, согласно государственного стандарта ширина проезжей части составит 7,5 метров. Подрядчик дорожных работ – ООО «Сахатрасстрой», генеральный директор Алиханов Зибеир Алиевич.

После ремонта ул. Кеши Алексеева дорога будет приведена в нормативное состояние, а также позволит разгрузить транспортные потоки на параллельной ей улице Шевченко.

Работы на объекте начаты с 12 мая. В перечень работ включены: разбивка оси трассы, переустройство сетей газоснабжения, водоснабжения и канализации, разборка существующего покрытия, устройство искусственных сооружений, земляного полотна, дорожной одежды, пересечений и примыканий, замена светильников линии наружного освещения, благоустройство.

Демонтажные работы на инженерных сетях линии освещения, сетей газоснабжения, водоснабжения и канализации производятся после завершения работ по прокладке новых инженерных сетей и подключения потребителей к данным сетям. Устройство водопропускных труб, дождеприемных колодцев проводится одновременно с производством земляных работ.



Проектом предусмотрено озеленение проектируемого участка посевом газонной зелени, замена светильников линии наружного освещения вдоль дороги, обустройство пешеходных ограждений, дорожных знаков, нанесение горизонтальной разметки.

Работы будут вестись поэтапно по одной полосе проезжей части, с организацией движения транзитного транспорта по другой полосе. Сначала проведут фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, армирование из геосинтетического материала, затем уложат два слоя нового асфальта, заменят водоотводные лотки протяженностью 348 метра

Согласно контракту эти работы должны быть завершены до 31 октября. Согласно графику производственных работ, подрядная организация приступит ремонтным работам с 29 июня, после завершения выноса сетей.

Заказчик работ – МКУ «Главстрой».

Стоимость работ по контракту составляет 32 974 245, 61 рублей.

