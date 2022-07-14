14.07.2022
17:54
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Происшествия
Одна из приоритетных версий крушения Ан-2 в Якутии — ошибка пилотирования
Одна из приоритетных версий крушения Ан-2 в Якутии — ошибка пилотирования, передает телеграм-канал ТАСС. Был нарушен маршрут полета, из-за чего самолет упал на гору, сообщил руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Сергей Синяков.
По его словам, у КМС срок действия коммерческого удостоверения пилота истек в 2014 году. У второго пилота удостоверение на право управления воздушным судном отсутствовало.
21 июня самолет Ан-2 пропал с радаров и не прибыл в пункт назначения в Якутии. 1 июля обгоревшие фрагменты были обнаружены на склоне горы в Кобяйском районе. Двое пилотов погибли, пассажир выжил.
Фото: Телеграм-канала Восточного МСУТ СК России
Источник: https://t.me/tass_agency
#авиапроисшествие#Ан-2#Одна из приоритетных версий крушения Ан-2 в Якутии — ошибка пилотирования#республика саха (якутия)#Якутия
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