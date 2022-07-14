Одна из приоритетных версий крушения Ан-2 в Якутии — ошибка пилотирования, передает телеграм-канал ТАСС. Был нарушен маршрут полета, из-за чего самолет упал на гору, сообщил руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Сергей Синяков.

По его словам, у КМС срок действия коммерческого удостоверения пилота истек в 2014 году. У второго пилота удостоверение на право управления воздушным судном отсутствовало.

21 июня самолет Ан-2 пропал с радаров и не прибыл в пункт назначения в Якутии. 1 июля обгоревшие фрагменты были обнаружены на склоне горы в Кобяйском районе. Двое пилотов погибли, пассажир выжил.