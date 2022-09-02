Одиннадцать проектов из Якутии выиграли грант Президентского фонда культурных инициатив

Подведены итоги второго конкурса 2022 Президентского фонда культурных инициатив. 11 организаций и учреждений Якутии стали победителями конкурса на общую сумму

8 614 431,5 рублей. По дальневосточному федеральному округу лидерами по количеству проектов стали Республики Саха (Якутия) и Камчатский край, оба региона выиграли гранты на 11 творческих проектов. Об этом сообщает пресс-служба Единого ресурсного центра Якутии.

«Из нашей республики по количеству победителей лидируют Якутск и Кобяйский район — от них выиграли по три проекта. Также из Аллаиховского, Амгинского, Горного, Мегино-Кангаласского и Нерюнгринского районов определены по одному победителю. Если смотреть по типу организаций, у нас шесть победителей НКО, один индивидуальный предприниматель и четыре муниципальных учреждений. Всем, кто не прошел, советуем не отчаиваться. До 12 сентября продолжается кампания специального конкурса фонда культурных инициатив», — рассказала гендиректор Единого ресурсного центра Ольга Вешникова.

Координационный комитет Президентского фонда культурных инициатив утвердил даты первого грантового конкурса 2023 года — приём заявок начнётся 20 октября 2022 года, результаты будут объявлены не позднее 10 марта 2023 года.

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ ИЗ ЯКУТИИ:

1. ЯКУТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА «КУН О5ОЛОРО» (ДЕТИ СОЛНЦА)»

2. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ ПРАКТИК «УЛЫБКА»

3. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ГОРНЫЙ УЛУС» РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

4. НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ЖЕНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «АБОРИГЕНКА»

5. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ УГАРОВА НЮРГУЯНА ИННОКЕНТЬЕВНА

6. МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ «ЭРЭЛ» («НАДЕЖДА») МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЬЖЕХСИНСКИЙ НАСЛЕГ» МЕГИНО-КАНГАЛАССКОГО УЛУСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

7. НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФОНД ПОДДЕРЖКИ РОДНОГО ЯЗЫКА И ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА АЛЛАИХОВСКОГО УЛУСА (РАЙОНА) РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

8. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «САЙДАМ» С. КОБЯЙ

9. МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ «СОДРУЖЕСТВО» ГОРОДА НЕРЮНГРИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

10. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №18 «ЧУОРААНЧЫК»

11. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ДОСУГА «ДАЙАН» С. САЙЫЛЫК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУКУЧУНСКИЙ НАСЛЕГ» КОБЯЙСКОГО УЛУСА (РАЙОНА) РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

СПРАВКА:

По итогам конкурса поддержку получат 905 проектов в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, заявленных авторами. Проекты-победители будут реализованы в 80 регионах страны. Общая сумма поддержки составила 2 млрд 879,5 млн. руб. В качестве собственного вклада победители намерены привлечь 2,37 млрд рублей, это 82% от общей суммы поддержки.

В ТОП-3 по типу поддержанных творческих инициатив — образовательные и наставнические проекты, проведение фестивалей, премий и форумов, проекты креативных индустрий.

Единый ресурсный центр Якутии сообщает о наборе участников в Школу социального проектирования. Школа состоится в последней декаде сентября 2022 г. Объявление о курсе будет размещено на сайте центра 15 сентября.