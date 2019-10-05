05.10.2019
15:27
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Светская хроника

Один вечер в звездной семье

Вчера вся музыкальная семья Алексея и Екатерины Егоровых собралась вместе за одним столом.

На видео, которое выложила в соцсетях Екатерина Егорова, поют их сыновья Өркөн и Харысхан.

На фоне слышно, как им кто-то пытается «подпевать».

А вот что было на столе у хозяйки:

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Дьэ бары муһуннубут🥰😍 Рецепт жаркого в горшочках: Мясо, картошку, морковь, болгарский перец,лук репчатый нарезать чуть мельче, чем готовим в кастрюле( чтоб быстрее проварилось). Самый гвоздь рецепта: один стакан рассола огуречного, один стакан воды, и один стакан сметаны. Всё смешать с мясом, картошкой, посолить, чуть поперчить, можно специи, кто какой любит. И всю эту прелесть раскладывать по горшочкам, и в духовку на 200 градусов, на 40-45 минут. В конце ,горшочки можно прикрыть крышечками. И всё🤷конечно, надо проверять картошку, потыкать, помешивать. А если не хотите заморачиваться горшками, то можно на листе духовки всё это разложить, перемешать, и всё😊 Приятного аппетита. 😘✊

A post shared by Екатерина Егорова (@ekaterina_egorova_ykt) on

Источник: https://www.instagram.com/p/B3Mpvm8A0zp/
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