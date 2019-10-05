Один вечер в звездной семье

Вчера вся музыкальная семья Алексея и Екатерины Егоровых собралась вместе за одним столом.

На видео, которое выложила в соцсетях Екатерина Егорова, поют их сыновья Өркөн и Харысхан.

На фоне слышно, как им кто-то пытается «подпевать».

А вот что было на столе у хозяйки: