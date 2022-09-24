Один в поле воин: в Усть-Мае на субботник вышел один человек

Уборка территории по улице Топоркова для дальнейшего благоустройства и постройки спортивной площадки состоялась сегодня в райцентре. Увы, в субботнике принял участие всего один человек – организатор Марина Канаева, сообщает тгк @um_vestnik.

Как рассказала организатор, в марте это года общественная организация духовного развития ООО «Надежда» приняла участие в конкурсе президентских грантов с проектом «Доступный спорт для меня», руководителем проекта и является Канаева. Организация выиграла грант в размере 500 тысяч рублей, которые, по словам женщины, идут на оборудование и его доставку. По плану на территории, после отсыпки и выравнивания участка, должна расположиться воркаут площадка, а в дальнейшем возможно и скейт-парк. Подробнее по ссылке