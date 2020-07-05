Один-серый, другой-белый. В Нижнеколымском районе ведется авиучет гусей

В Нижнеколымском районе на протяжении недели работали учёные Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова – кандидат биологических наук Софья Розенфельд и пилот Георгий Киртаев. Они занимаются авиаучётом гусей: «Информация, которую мы собираем пригодится для многих целей – это определение квот и сроков охоты, мер по защите птиц и др. Помимо гусей работаем по водоплавающим птицам, журавлям, чайкам. Отмечу, что авиаучёт не проводился более 30 лет, поэтому так необходимы точные данные».

Учёные используют в своей работе сверхлёгкий самолёт-амфибию. Он неприхотлив в обслуживании, может садиться и взлетать практически с любой водной поверхности. «Мы поддерживаем данный проект, т.к. должны обладать объективной информацией о состоянии популяций гусей, журавлей, лебедей, и других птиц, особенно охотничьих видов для рационального использования и обеспечения мер защиты», — сообщил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Сахамин Афанасьев.