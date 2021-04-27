Один миллион рублей для реализации добрых дел от АЭБ

Алмазэргиэнбанк приглашает некоммерческие организации (НКО) и корпоративных волонтеров АЭБ принять участие в конкурсе социальных и благотворительных проектов. Фонд конкурса составляет 1 000 000 (один миллион) рублей. Первый конкурс успешно прошел в марте 2020 года, и охватил около 9 тысяч жителей Якутии.

По итогам первого грантового конкурса финансовую и информационную поддержку получили 24 проекта. Некоммерческие организации и волонтеры оказали помощь 145 семьям с детьми, к 197 мероприятиям привлечены 373 волонтера.

1 из 2

Об этом сообщила руководитель Единого ресурсного центра поддержки социально-ориентированных НКО и гражданских инициатив РС(Я) Ольга ВЕШНИКОВА.

«Впервые в истории республики инициатором такого проекта стала бизнес-структура — Алмазэргиэнбанк. К участию в конкурсе грантов принимались проекты по четырем направлениям: «Детство без границ», «Старшее поколение», «Чистая среда» и «Здоровое поколение». АЭБ поддержал и профинансировал 17 проектов НКО на общую сумму 650 тысяч рублей и 7 проектов корпоративных волонтеров банка на 350 тысяч рублей. Важно, что конкурс был полностью проведен в онлайн-формате, даже отчеты руководителей проектов мы принимали в электронном виде. Это стало большим плюсом в условиях пандемии», — рассказала Ольга Вешникова.

1 из 4

В этом году бюджет одного проекта, реализуемого НКО, может быть профинансирован банком на сумму от 25 000 до 50 000 рублей. На реализацию своего проекта физические лица – работники АЭБ — могут получить от 10 000 до 25 000 рублей. Кроме того, появилась новая номинация «Финансовая грамотность».

«Банк не первый год занимается темой финансовой грамотности населения. Ежегодно выпускаются тематические книги для детей, раз в два месяца выходит газета «Школа АЭБ», где каждый может найти для себя информацию по банковским продуктам, получить дельный совет в сфере финансов. Поэтому мы решили объявить новую номинацию, чтобы поддержать проекты по развитию финансовой грамотности населения», — сообщил руководитель службы по связям с общественностью АЭБ Вячеслав СТРУЧКОВ.

1 из 6

В 2020 году благодаря участию в гранте Алмазэргиэнбанка, удалось воплотить в жизнь различные социальные проекты. Кураторы конкурса отметили инициативу жителей Горного улуса, где были организованы мероприятия для пожилых Атамайского центра досуга, восстановлено священное место в аласе Октябрьского наслега. Благотворительный фонд «Выбор» Мирнинского района предоставил 15 детям с различными видами нарушений речи возможность получить сенсорно-интегрированную коррекцию. Корпус волонтеров Нерюнгринского района подготовил 15 серебряных волонтеров. Активисты МОО ТОС «Куула» Таттинского улуса установили детскую площадку, на которой теперь могут играть более 100 детей.

В Якутске общественные объединения и волонтеры АЭБ совместно с международным детским фондом «Дети Саха – Азия» оказали экстренную социальную помощь 22 семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Благодаря проекту общественного объединения «Шаг в мир звуков» создан документальный фильм «Чудо, изменившее жизнь» о семьях, где рождается глухой ребенок.

1 из 4

«Важно, что мы расширяем географию волонтерства, ведь проекты были реализованы в 16 районах Якутии – на всей территории присутствия Алмазэргиэнбанка. В этом году банк намерен продолжать практику подобной поддержки некоммерческого сектора. Если есть желание преобразить свой город, село, сделать окружающий нас мир лучше, то банк готов помочь и поддержать», — отметил Вячеслав Стручков.

1 из 4

Конкурс проходит по номинациям:

1. «Детство без границ»

• Проекты, направленные на поддержку семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья.

• Проекты, направленные на всестороннее развитие детей и подростков.

2. «Старшее поколение»

• Проекты, направленные на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, тыла, труда и детей войны;

• Проекты, направленные на развитие активного долголетия.

3. «Чистая среда»

• Проекты, направленные на формирование экологической культуры, проведение акций по благоустройству и озеленению территорий.

4. «Здоровое поколение».

• Проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни, развитие массовых видов спорта и физкультуры.

5. «Финансовая грамотность»

• Проекты, направленные на повышение финансовой грамотности населения в регионах присутствия Банка.

Заявки на участие с сопутствующими документами принимаются до 13 мая. Вы можете направить их в формате PDF на почту grantaeb@albank.ru. Ознакомиться с положением конкурса, графиком его проведения и со списком необходимых документов можно, пройдя по ссылке: https://albank.ru/ru/invest/about/social-responsibility/index.php