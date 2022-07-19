Один летний день из жизни блогера: дачные радости и городской пляж

Об этом пишет блогер и общественник Николай Барамыгин в своем блоге.

Прошел отличный жаркий летний воскресный день 17 июля 2022 года! Вашему вниманию фото и видео моментов нашего воскресенья!

Синоптики обещали днем +35 градусов и чтобы успеть до жары, наш день начался с прополки нашего картофельного поля))) С самого утра мы с сыном трудились на плантации…

Мой друг, огородник Иван Захаров из Немюгюнцев подарил мне сови приспособления для регулирования высоты стеблей огурцов в теплице. И я с утра отрегулировал свои огурцы))

В 15:30 мой градусник показал +39!

Мы выехали купаться после 4 часов дня, когда сила дневного солнца пошла на убыль. Решили впервые посетить городской пляж Якутска.

Людей было как на черноморском курорте))) Из-за наводнения в воде было много веток.

Вход бесплатный, есть туалеты, но нет аренды лежаков и других пляжных удобств…

У нас уже давно нет капроновых чулок… И вечером все таки решили поместить наш суровый северный арбуз в мешок. Он уже весит около полкилограмма))) Мы поздно смогли опылить, у друзей арбуз уже 1,7 кг!

Прошел замечательный день!

В эти времена нас так радуют простые радости жизни))) Желаю своим читателям бодрости духа, хорошего настроения и крепкого здоровья!