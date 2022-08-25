Один кг золота, на сумму 3,7 млн рублей, украл работник золотодобывающей компании в Якутии

Вступил в законную силу приговор суда в отношении гражданина РФ о признании его виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 158 (кража, совершенная в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 191 (незаконный оборот драгоценных металлов в крупном размере) УК России.

Сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен работник якутского предприятия золотодобычи, осуществивший хищение промышленного золота общим весом около 1 кг стоимостью более 3,7 млн рублей.

В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным обвинением. Оймяконский районный суд Республики Саха (Якутия) назначил мужчине наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы условно.

Изъятый драгметалл обращен в доход государства.