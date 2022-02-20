Один из старейших детсадов Якутии получил новое здание

В селе Борогонцы Усть-Алданского улуса сегодня, 20 февраля, введено новое здание детского сада на 75 мест. На его открытии побывал глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ. Глава республики отметил, что «обеспечение доступности дошкольного образования – это один из ключевых приоритетов правительства региона».

«Сейчас в рамках национального проекта «Демография» в республике строится беспрецедентно большое количество детских садов. Убежден, что дети должны воспитываться в комфортных условиях. Важно, что мы строим не просто детские садики, а полноценные учебные заведения», — сказал Айсен Николаев.



Площадь нового одноэтажного здание детского сада в селе Борогонцы составляет более 883 кв м. Оно построено при участии АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в рамках национального проекта «Демография». Генеральным подрядчиком выступила строительная компания «Силим».



Помимо учебных групп, в новом здании есть зал для музыкальных и гимнастических занятий, кабинеты психолога и логопеда, методический кабинет и медицинский блок. Групповые комнаты оснащены удобной мебелью и современным учебным оборудованием: магнитно-маркерной доской, цифровым пианино. Для занятий спортом приобретена беговая дорожка, а также велотренажёр, горка, батут и сухой бассейн. Детский садик полностью укомплектован квалифицированными кадрами.



Как рассказала заведующая детским садом в селе Борогонцы Галина МАТВЕЕВА, сейчас в новом здании открыты две группы, одна из которых – для малышей в возрасте до трёх лет. «Это помогло ликвидировать очередь в ясли, а мамочкам досрочно выйти на работу. Кроме того, в новом здании детского сада созданы все условия для комфортного пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья. Здание обустроено пандусами и подъёмниками, а прилегающая территория – тротуарами с безопасными съездами», — сказала она.



Стоит отметить, что детский сад в селе Борогонцы — один из старейших в республике. Он был открыт в 1943 года.