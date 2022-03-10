Один из самых ярких спортсменов примет участие на Чемпионате Якутии по многоборью

Один из ярких спортсменов Намского улуса Вячеслав Дьяконов примет участие на Чемпионате Якутии по национальному многоборью. Об этом сообщает газета «Эҥсиэли».

Как отмечают эксперты, одним из самых ожидаемых событий чемпионата станет схватка между Вячеславом Дьяконовым и верхневилюйчанином Айсеном Ботуевым.

Напомним, в прошлом году молодой многоборец выиграл Кубок Чемпионата, также успешно выступил на Играх Дыгына.