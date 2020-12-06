Один из потерявшихся юношей жив

У выжившего магаданца, которого нашли накануне в 100 километрах от села Томтор, общее переохлаждение тяжелой степени. Он в сознании и находится в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии в Оймяконской ЦРБ, сообщили ЯСИА вчера в Минздраве Якутии.

«Больной поступил в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Оймяконской ЦРБ сегодня в 15:00. Состояние крайне тяжёлое, в сознании. Общее переохлаждение тяжёлой степени. В настоящее время проводится обследование и лечение«, — сообщили в ведомстве.