06.12.2020
10:55
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Происшествия

Один из потерявшихся юношей жив

У выжившего магаданца, которого нашли накануне в 100 километрах от села Томтор, общее переохлаждение тяжелой степени. Он в сознании и находится в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии в Оймяконской ЦРБ, сообщили ЯСИА вчера в Минздраве Якутии. 

«Больной поступил в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Оймяконской ЦРБ сегодня в 15:00. Состояние крайне тяжёлое, в сознании. Общее переохлаждение тяжёлой степени. В настоящее время проводится обследование и лечение«, — сообщили в ведомстве.

Пропавшие в пути 18-летние юноши найдены
Фото: СУ СК РФ по Якутии
Источник: ЯСИА
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