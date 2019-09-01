Один из пострадавших в авиакатастрофе Ан-2 в Якутии переведен из отделения реанимации

Пострадавшая в результате авиационного происшествия в Верхоянском районе республики переведена из реанимационного отделения, сообщает телеканал «Якутия 24».

Об этом сообщил заведующий травматологическим отделением республиканской больницы №2 Анатолий Горохов. Он отметил, что состояние пострадавшей стабилизировалось.

Состояние остальных пострадавших не уточняется.

Напомним, в результате жесткой посадки самолета Ан-2 два пассажира скончались, пять человек получили травмы и были направлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.