01.09.2019
12:07
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Происшествия

Один из пострадавших в авиакатастрофе Ан-2 в Якутии переведен из отделения реанимации

Пострадавшая в результате авиационного происшествия в Верхоянском районе республики переведена из реанимационного отделения, сообщает телеканал «Якутия 24».

Об этом сообщил заведующий травматологическим отделением республиканской больницы №2 Анатолий Горохов. Он отметил, что состояние пострадавшей стабилизировалось.

Состояние остальных пострадавших не уточняется.

Напомним, в результате жесткой посадки самолета Ан-2 два пассажира скончались, пять человек получили травмы и были направлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.

Источник: http://yk24.ru/index/proisshestviya/odin-iz-postradavshix-v-aviakatastrofe-an-2-v-yakutii-pereveden-iz-otdeleniya-reanimaczii
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