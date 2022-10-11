Один из лучших «строймастеров» России живет в Якутске!

Победители конкурса по Дальневосточному федеральному округу приняли успешное участие в Финале II Международного строительного чемпионата и финале конкурса «Строймастер» в номинациях: «Лучший штукатур», «Лучший каменщик», «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций». В Якутске конкурс проводился 23-24 сентября т.г. среди работников и членов саморегулируемых организаций на базе Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

С 5 по 8 октября 2022 г. в Казани, в рамках крупного отраслевого мероприятия, учрежденного Минстроем России и Госкорпорацией «Росатом», на высоком уровне продемонстрированы лучшие строительные компетенции и новейшие технологии, а также прошли дискуссии по стратегически важным вопросам в сфере строительства. Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) провел всероссийские этапы национальных конкурсов профмастерства для рабочих и инженерно-технических специалистов и в рамках чемпионата провел Всероссийский (финальный) этап Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» в командной и личной номинациях.

В составе каждой из десяти команд за победу боролись лидеры окружных этапов соревнований в номинациях: «Лучший каменщик», «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций», «Лучший штукатур» и «Лучший прораб» из 26 городов России от Хабаровска до Владикавказа – всего 40 человек.

Город Якутск представил победитель по Дальневосточному федеральному округу в номинации «ЛУЧШИЙ ШТУКАТУР» — ПОПОВ Алексей Федорович, отделочник ООО «Прометей», генеральный директор САЛЬВА Григорий Иванович. За звание Лучшего в России боролись участники из Томска, Санкт-Петербурга, и наш земляк Алексей Попов, который занял 2 призовое место во Всероссийском (финальном) этапе Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер».

Победители конкурса получили нагрудные знаки «Лучший по профессии», а также дипломы и денежные призы. Приз за первое место в каждой из номинаций составил 200 тыс. рублей, за второе место – 100 тыс. рублей, за третье – 50 тыс. рублей. Остальные финалисты получили дипломы участника и денежные призы в размере 20 тыс. рублей.

Координатор Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) по Дальневосточному федеральному округу, генеральный директор Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Айхал ГАБЫШЕВ поздравляет Алексея Попова, финалиста престижного конкурса профессионального мастерства «Строймастер — 2022» с победой и отмечает важность мероприятия: