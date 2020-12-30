Один из лучших проектов в республике

Глава Якутии 30 декабря в ходе рабочей поездки в Хангаласский улус побывал на новой Набережной г. Покровска. Айсен Николаев вместе с главным архитектором республики Ириной Алексеевой пешком прошёлся по берегу, посмотрел все функциональные зоны набережной и, в том числе круглогодичные павильоны.

Напомним, что в 2019 году проект Набережной Покровска стал победителем Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения». Данный конкурс проводится по поручению президента России с 2018 года. В нём участвуют города с численностью населения до 100 тысяч человек, а также исторические поселения. На реализацию проектов победителей конкурса из федерального бюджета ежегодно выделяются средства.

Айсен Николаев отметил, что в рамках национального проекта «Жильё и комфортная городская среда» в республике реализуется ряд проектов по созданию современных общественных пространств.

«Рад, что такие общественные пространства создаются в районных центрах. Здесь, где на берегу раньше было много мусора, старых заброшенных домов, сооружений, сегодня построена современная набережная. Объект окончательно откроется весной», — резюмировал глава республики.

Айсен Николаев сказал, что это, наверное, один из лучших проектов общественного пространства из реализованных в республике. Руководитель региона похвалил, что на набережной обустроены места для отдыха для детей, молодёжи, взрослых, старшего поколения, а также не забыты и предприниматели.

Сегодня на набережной Покровска появилась спортивная площадка, где расположены тренажеры для занятий спортом, самый крупный в республике скейтпарк, зона релакса, смотровые площадки для любования рекой, зоны предпринимательской деятельности, места для проведения массовых мероприятий и территории, где установлены детские игровые зоны для разных возрастных групп. Длина набережной составляет 502 метра. По всему её периметру проложена круговая велодорожка.

Кроме того, набережная включает в себя два тёплых торговых павильона, одно административное здание, два навеса-трилобита, амфитеатр, спуск к пристани, арт-объект «Покровск», навес с качелями.

Стоимость проекта набережной г. Покровска составляет более 65 млн рублей, из них федеральные средства – 40 млн, республиканские – 20 млн, средства местного бюджета – порядка 5 млн рублей.

Ил Дархан подчеркнул, что новая набережная г. Покровска – результат синергии власти, бизнеса и общества.

Администрацией г. Покровска, управлением архитектуры и градостроительства при главе РС (Я) и региональным центром компетенций была проведена большая работа, в том числе по обсуждению и выбору территории. Автором проекта выступило архитектурное бюро «База 14».

Для реализации проекта администрацией г. Покровска было принято решение создать муниципальное автономное учреждение «Городская среда». МАУ приняло на себя три функции: строительство, содержание и событийное наполнение. Учреждение стимулирует активную позицию не только у горожан, но и предприятий, индивидуальных предпринимателей и общественных организаций, принимая на себя функцию проектного офиса, а также публичного центра, близкого и доступного горожанам.