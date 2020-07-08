Один из лучших киберспортсменов Якутии о своём увлечении

Россия одна из первых официально признала киберспорт. Прошло то время, когда видеоигры были просто забавой, сейчас молодые ребята, да и не только, участвуют в грандиозных мероприятиях, связанных с любимым хобби.

С чего начинается путь киберспортсмена? Какова реакция родителей на увлечение своих детей? Об этом и многом другом 18-летний Степан АЛЕКСЕЕВ поделился с SakhaLife.

— Степан, с чего началось твое увлечение?

— А всё началось с брата. Я наблюдал, как мой старший брат играл в «CS:GO». Сначала брат давал мне доигрывать за себя, а затем я завёл себе аккаунт в «STEAM», купил игру. Вообще, видеоиграми я увлекаюсь с ранних лет, сложно выбрать определенную игру, но я бы хотел выделить футбольный симулятор «FIFA» и симулятор жизни «SIMS», в них я играю до сих пор.

— Как к вашему увлечению относились родители?

— К моему увлечению родители относились нейтрально, да я и сам не придавал этому значения, но потом начался самый интересный период моей жизни. Я начал ходить на турниры. Вначале для получения опыта, и не надеялся на победы. Позже, с развитием моего уровня игры, начал осознавать, что я способен на большее и хочу дальше развиваться в этом направлении.

— Каков опыт участия в соревнованиях?

— На первое соревнование, которое прошло в компьютерном клубе «BLITZ», я пошёл вместе со своими школьными друзьями. Перед первой игрой сильно волновался, из-за этого не смог выложиться на свой максимум. Признаться, в том турнире нам не удалось выиграть ни одной игры, и мы с него вылетели. Что ж, я не унывал, хоть какой-то опыт мы всё-таки получили, к тому же, это была наша первая игра. Этот опыт дал мне стимул тренироваться, чтоб стать лучше. И в скором времени я отправлялся на турниры уже с кардинально другим настроем. Нет, отнюдь не с целью получения игрового опыта. Я шел побеждать!

— С таким настроем, надо полагать, пришли и успехи.

— А дальше жизнь меня готовит к интересным событиям… В 2017 году я получил свой первый контракт с организацией «БАЗА1», а команда называлась «-72С». Сначала мы участвовали на местных онлайн турнирах. Затем поехали в Москву на чемпионат России, где заняли пятое место! Это было просто потрясающе! Навсегда запомнил реакцию матери на известие, что я лечу на турнир в другой город, представлять свою республику. Вначале она отнеслась к этому с недоверием…

— Оно и понятно, ведь люди ее поколения воспринимают эту сферу просто как увлечение, а не серьезный спорт.

— Но после разговора с нашим куратором, поняла меня. «Отлично, что у тебя есть такая возможность!», — поддержала меня мама.

— Что полагается за победу в киберспорте?

— В основном, на соревнованиях за победу получают деньги, но иногда спонсоры дают всякие «ништячки», которые получают призёры. К примеру, солнцезащитные очки «Spy+», необычные сладости и т.д.

— Главная проблема киберспорта в Якутии?

— Однозначно — низкая скорость интернета. В этом плане мы находимся очень далеко от Европы и даже от Москвы, что даёт преимущество игрокам из других регионов. Для того, чтобы играть с ними на равных, нам необходимо переезжать в другие города. В связи с данной проблемой, в Якутии не вкладываются в киберспорт, так как это огромные траты и риски.

— Как ты считаешь, включат ли киберспорт в программу олимпийских игр в обозримом будущем?

-Думаю, что в ближайшее время этого не случится. Многие люди не воспринимают это как спорт, считают, что раз это компьютерные игры, то это априори не может быть спортом. Одной из проблем киберспорта является здоровье: значительное количество профессиональных игроков имеют проблемы со здоровьем. Поэтому они соблюдают специальные диеты, чтобы поддерживать себя в тонусе долгое время. Еще важно заниматься спортом. Обычным спортом, потому что важно оставаться в концентрации долгое время. А без физических нагрузок такое выдержать сложно.

— Но ты нашел себя именно в киберспорте?

— Я откровенно ловлю кайф от атмосферы турниров, соперничества. Это даёт мне силы и желание играть дальше. Совершенствоваться. Чем больше я участвую в соревнованиях, тем больше встречаю сильных игроков, могу перенять у них что-то новое для себя. Радуют и новые знакомства. Главным плюсом в моем увлечении является возможность пробиться в киберспорт, а сейчас он динамично развивается, и аудитория растёт вместе с ним.