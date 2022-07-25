Один из кандидатов на пост главы Нюрбинского улуса требует заменить председателя ТИК

Один из кандидатов на должность главы Нюрбинского района, а именно Любомир Михайлов написал жалобу в ТИК и потребовал, чтобы председатель ТИК Наталья Петрова взяла самоотвод, сообщает сегодня телеграм-канал Sakhaday.

По мнению Михайлова, Петрова является подчиненной одного из кандидатов, а именно действующего главы Нюрбинского улуса и находится в финансовой зависимости от руководства района.

«В Федеральном законе четко написано, что кандидат не должен использовать преимущества должностного лица и служебного положения. Она должна отстраниться от работы. В противном случае я оставляю за собой право обратиться в суд», — указывает в жалобе Михайлов.

Напомним, что общественник и адвокат Михайлов сегодня подал документы в ТИК Нюрбинкого улуса.