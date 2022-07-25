25.07.2022
18:11
364

Политика

Один из кандидатов на пост главы Нюрбинского улуса требует заменить председателя ТИК

Один из кандидатов на должность главы Нюрбинского района, а именно Любомир Михайлов написал жалобу в ТИК и потребовал, чтобы председатель ТИК Наталья Петрова взяла самоотвод, сообщает сегодня телеграм-канал Sakhaday.

По мнению Михайлова, Петрова является подчиненной одного из кандидатов, а именно действующего главы Нюрбинского улуса и находится в финансовой зависимости от руководства района.

«В Федеральном законе четко написано, что кандидат не должен использовать преимущества должностного лица и служебного положения. Она должна отстраниться от работы. В противном случае я оставляю за собой право обратиться в суд», — указывает в жалобе Михайлов.

Напомним, что общественник и адвокат Михайлов сегодня подал документы в ТИК Нюрбинкого улуса.

Фото: Из соцсетей
Источник: https://t.me/sakhaday

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх