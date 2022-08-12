Один день в жизни народного целителя

Сегодня в новом шестом спецвыпуске «Антропологии Севера» мы продолжим рассказ о народном целителе Виктор Семёнович Кривошапкине, человеке оригинальной и непростой судьбы, который уже на протяжении тридцати лет ведёт активную оздоровительную практику широкого спектра заболеваний и функциональных недугов.



В его арсенале практик и гипноз, и оздоровительная беседа, и бесконтактные манипуляции, и массаж, и кровопускание. Есть в его методиках и авторские приемы, наработанные годами практики с различными пациентами и их недугами. Работа у целителей непростая, требующая огромной сосредоточенности для того, чтобы поставить точный диагноз и определить метод лечения. Специфика работы предполагает пропускания всех болезней через себя и последующей их утилизации, очищения, так как вбирает своей основой мифологические основания мировоззрения народов Севера и Арктики.



В этом выпуске будет показан условный длинный рабочий день эмчита Виктора Кривошапкина от самого начала, когда целитель только начинает готовиться за полтора часа до приёма, затем проводит лечение, а потом и заканчивает ритуалом конец рабочего дня. В сюжете много рассказов самих пациентов, поведавших о своих страданиях и исцелении.

Приятного просмотра!

https://youtu.be/c5_nmo8trXM