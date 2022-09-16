Одаренный школьник из Якутии стал учеником «сибирского Хогвартса»

В новосибирском Академгородке начался учебный год для новых учеников Специализированного учебно-научного центра при Новосибирском госуниверситете (СУНЦ НГУ), более известного как новосибирская физматшкола. Этим летом в школу-интернат для одаренных детей поступили 334 школьника со всей России и двух зарубежных стран, среди них старшеклассник из Мирного.

СУНЦ НГУ — физико-математическая и химико-биологическая школа-интернат в новосибирском Академгородке. ФМШдает образование ученикам 9-11 классов, увлеченным точными и естественными науками. Попасть в СУНЦ НГУ можно, пройдя трехнедельное обучение в Летней школе и сдав по ее окончанию итоговые экзамены.

В этом году прошли конкурсный отбор и зачислены в СУНЦ НГУ 334 старшеклассника из 39 регионов России, а также из Казахстана и Канады. Среди новых учеников «сибирского Хогвартса» – Аркадий Буйко из Мирного. В качестве профильных предметов он уже выбрал информатику и математику.

— Я хотел углублённо изучить математику, ведь в прошлом году написал вполне достойную научную работу. Мы рассматривали несколько школ, но остановились на ФМШ. Главными факторами при выборе стали относительная близость Новосибирска к родине (да и, вообще, ко всем частям России) и очень впечатляющий уровень образования. Выбрать профиль было несложно, я опирался на свой уровень знаний. Подумал, что на «инфмате» смогу лучше себя реализовать. Пока на этом профиле мне нравится. Я безмерно доволен качеством и слаженностью работы всех подразделений ФМШ и думаю, что эта школа — не только лучший способ провести время с прекрасными людьми, но и большая возможность быть в жизни тем, кем сам хочешь. Лично я от СУНЦа жду лучших дней в своей жизни, — поделился школьник.

Учеба в новой школе уже началась. Все старшеклассники, поступившие в СУНЦ, будут учиться по вузовской системе: слушать лекции, работать на семинарах, а в конце каждого семестра сдавать сессию. По статистике, практически все 100 % выпускников школы успешно поступают в вузы.

— Наш учебно-научный центр изначально был ориентирован на поддержку талантливых детей из разных регионов нашей страны, прежде всего из регионов Сибири и Дальнего Востока. И каждый год нам приятно видеть новых ребят, которые приезжают в новосибирский Академгородок в поисках знаний, в поисках себя. Мы со своей стороны стараемся максимально заполнить жизнь ребят серьезной учебой, насыщенной творческой деятельностью, знакомством с наукой в буквальном смысле изнутри. Учиться у нас будет трудно, но очень интересно, — обещает директор СУНЦ НГУ Людмила Андреевна Некрасова.

Справка: физматшкола в новосибирском Академгородке работает с 1963 года. В настоящее время в СУНЦ НГУ более 500 учащихся, все они проживают в общежитии и углубленно изучают точные и естественнонаучные предметы. Преподаватели школы — действующие сотрудники Российской академии наук. В августе 2022 года СУНЦ НГУ занял пятое место в рейтинге 300 лучших школ России агентства RAEX по количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы страны, и возглавил топ лучших школ Сибирского федерального округа.

Поступить в СУНЦ НГУ можно, пройдя трехнедельное обучение в Летней школе (проходит в августе) и сдав в конце итоговые экзамены. В Летнюю школу приглашаются призеры и победители профильных олимпиад, в том числе Всесибирской открытой олимпиады школьников, которую организует СУНЦ НГУ, лучшие ученики Заочной ФМШ, а также школьники, успешно сдавшие вступительные экзамены очно или дистанционно. Поступить в физматшколу вне конкурса, без участия в Летней школе, могут победители олимпиад высокого уровня. Официальная группа для поступающих в СУНЦ НГУ — https://vk.com/add_dist_edu

Фильм «Сибирский Хогвартс» о СУНЦ НГУ https://www.youtube.com/watch?v=VCWRme7jQ9g&t=51s