Одаренные дети Якутии поедут на Арктические Дельфийские игры

С 24 по 28 ноября в Сыктывкаре (Республика Коми) состоятся Первые молодежные Арктические Дельфийские игры России. Якутию на соревнованиях по различным видам искусства будут представлять 11 одаренных детей. Руководить делегацией будет заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Марина СИЛИНА.

— У Якутии уже есть успешный опыт, так, в минувших XXI молодежных Дельфийских Игра России в Красноярске сферу культуры Якутии представлял 31 человек, соревнования тогда проходили по восьми номинациям и впервые команда из Якутии впервые завоевала полный комплект наград. Сейчас, формируя команду на Первые молодежные Арктические Дельфийские игры России, мы настраиваемся на успешные выступления и презентации. Мы примем участие в конкурсах по пяти номинациям. Это музыкальные направления – «Фортепиано», «Скрипка», «Народные инструменты», а также художественные – «Изобразительное искусство» и «Художественное ремесло», — рассказала Силина.

Делегация сформирована Министерством культуры и духовного развития Якутии и Министерством образования и науки Якутии из числа одаренных детей и победителей международных, всероссийских, республиканских конкурсов. Участие в Первых Арктических Дельфийских играх в составе команды Якутии примут: четыре студента Высшей школы музыки им. В.А. Босикова, два студента Якутского художественного училища им. П. П. Романова, а также пять учеников Детской школы искусств Мирного.

1 из 3

Отметим, что проведение Первых молодежных Арктических Дельфийских игр направлено на содействие реализации Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 30 декабря 2021 года № 745 «О проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов России». Первые молодежные Арктические Дельфийские игры проводятся для выявления и поддержки творчески одаренных детей и молодежи, формирования нравственных ценностей среди молодежи, содействия сохранению и развитию национальных культур, самобытного культурного достояния стран Арктической зоны, поощрения межкультурного диалога, совершенствования форм эстетического воспитания и художественного образования, содействия профессиональному росту молодых деятелей культуры, создания условий для творческой самореализации, раскрытия и роста творческого потенциала детей и молодежи, гармоничного становления личности, развития событийного туризма и волонтерского движения.