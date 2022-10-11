Оценена стоимость «мобилизационного набора»

«Чек Индекс»: стоимость «мобилизационного набора» в России составляет семь тысяч рублей

Стоимость «мобилизационного набора» потребительских товаров, в который входят инструменты, аптечка, зубные принадлежности, автономные грелки и другие предметы первой необходимости, за две недели снизилась в РФ на 7%, до 7009 рублей, говорится в исследовании аналитического ресурса «Чек Индекс», результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

«Средний размер покупки по набору предметов из «мобилизационного набора» составляет 7009 руб, что на 7% ниже, чем двумя неделями ранее», — выяснили аналитики, сравнив траты россиян на соответствующие товары за выходные 24-25 сентября и 8-9 октября.

По данным специалистов, в составе набора сильнее всего средний чек одной покупки увеличился по походным сидушкам (на 24%, до 476 рублей). Также он увеличился по кусковому мылу (на 19%, до 204 рублей), тактическим перчаткам (на 16%, до 1125 рублей), подшлемникам (на 7%, до 578 рублей), зубной щетке (на 5%, до 217 рублей) и аптечкам (на 1%, до 611 рублей).

Снизился средний чек по мультитулам (на 27%, до 1329 рублей), комплекту одноразовых автономных грелок (на 19%, до 459 рублей), батарейкам (на 17%, до 224 рублей), фонарикам (на 11%, до 599 рублей), комплекту термобелья (на 6%, до 1190 рублей).

Эксперты «Чек индекса» поясняют, что на спрос влияют индивидуальные потребности покупателей и наличие личных запасов таких товаров в домохозяйствах. По одной группе товаров средний чек выше за счет большего объема единиц товаров в одной покупке, по другой — ниже за счет выбора более бюджетных вариантов. «На ряд широко обсуждаемых предметов действительно приходится высокая частота покупок и количество товаров в одном чеке, однако речи о повышенном уровне цен в категориях уже не идет», — заключили аналитики.

Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.